ภท.ยันทำตาม MOA ยุบสภาใน 4 เดือน ลั่นโมเดลยกร่าง รธน. ให้ประชาชนสมัคร สสร.โดยตรง
“โฆษก ภท.” ตั้งตารอฝ่ายค้านอภิปรายนโยบายรัฐบาล จะเป็นข้อมูล หรือแค่วาทะกรรมทางการเมือง หลังฝ่ายค้านจ่ออภิปรายเรื่อง “คดีฮั้ว สว.-ที่เขากระโดง” แนะให้รอไปเวทีซักฟอกดีไหม ยัน ”ภูมิใจไทย“ ทำตาม MOA ยุบสภาใน 4 เดือน ลั่นโมเดลยกร่าง รธน.ของ ภท.ให้ประชาชนสมัคร สสร.โดยตรง
เมื่อวันที่ 28 กันยายน เวลา 13.15 น. ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส. อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการตั้งยุทธศาสตร์การอภิปรายของพรรคเพื่อไทยว่า “4 เดือนยุบคดี4หายนะ” และการอภิปรายของพรรคประชาชนที่ทวงถามถึงไทม์ไลน์การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตาม MOA ว่า ตามการให้สัมภาษณ์ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ที่พูดมาตลอดว่านับแต่วันแถลงนโยบายใน 4 เดือน จะยุบสภาซึ่งตรงกับช่วงปลายเดือนมกราคม 2569 ส่วนการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้น ตนมองว่าแต่ละพรรคการเมืองก็จะต้องเตรียมบุคคลที่มาอภิปราย ส่วนเนื้อหาจะต้องพิจารณาว่าเป็นวาทกรรม หรือจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจน เพราะวันที่ 29-30 กันยายนนี้เป็นวันแถลงนโยบาย
“เพราะฉะนั้นการแถลงนโยบายควรอยู่ในขอบเขตเนื้อหาว่านายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างไร ทั้งส.ส.และ สว. ที่เป็นสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดมีความเห็นต่อนโยบายอย่างไร ส่วนเนื้อหาอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแถลงนโยบาย ต้องมองว่าเข้ากับวาระการประชุมรัฐสภาหรือไม่ หรือให้รออีกนิดนึงที่ฝ่ายค้านบอกว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ” น.ส.แนนกล่าว
น.ส.แนนกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีฝ่ายค้านจะหยิบเรื่องคดีที่ดินเขากระโดง และคดีฮั้ว สว. รวมถึงคุณสมบัติรัฐมนตรีมาอภิปรายนั้น จะต้องดูที่เนื้อหาว่าจะมีการอภิปรายอย่างไร แต่มั่นใจว่าในทุกการอภิปรายแถลงนโยบาย รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตอบได้ทุกคำถาม
เมื่อถามว่า กรณีที่พรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ของพรรคภูมิใจไทยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนั้น จะชี้แจงอย่างไร น.ส.แนน ถามกลับว่าพรรคเพื่อไทยได้อ่านทุกรายละเอียดทุกตัวอักษรที่พรรคภูมิใจไทยได้เสนอไปหรือไม่ เพราะส่วนสำคัญที่สุดคือส่วนที่มาของสสร.นั้น เปิดโอกาสให้ผู้แทนในแต่ละจังหวัดที่มีความสนใจสามารถมาสมัครเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดได้ซึ่งทั้งหมดกว่า 77 จังหวัด
“จะบอกว่าไม่ให้นั้นก็อาจจะไม่ใช่ เพราะเราเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความคิดมีความสามารถ และพร้อมที่จะมาทำงานในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าสมัครเป็นตัวแทน หรือ สสร.ประจำจังหวัดได้” น.ส.แนนกล่าว
เมื่อถามย้ำว่ายืนยันว่าอย่างไรก็จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน สสร.ใช่หรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า ถูกต้อง เพราะเราก็ให้ประชาชนมาสมัคร สสร. ได้โดยตรง
เมื่อถามว่ากรณีที่ไม่มีการเลือกตั้ง สสร.จะเป็นเสมือนการไม่ ยึดโยงกับประชาชนที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมนั้น น.สแนน กล่าวว่า หากจะบอกว่าการเลือกตั้งเป็น ตัวแทนทั้งหมดก็จะไม่สามารถพูดได้เต็มปาก เพราะสุดท้ายทุกๆ คนเป็นตัวแทนของประชาชนไม่ได้หมายความว่าใครคนใดคนหนึ่งได้มาเป็น สสร.แล้วจะไม่ฟังเสียงประชาชน เพราะทุกคนก็เป็นประชาชนคนคนไทยเหมือนกัน ที่ใช้ชีวิตทั้งหมดภายใต้รัฐธรรมนูญ
