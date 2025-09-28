พรรคประชาธิปัตย์ ส่ง นายหัวชวน นำทีมชำแหละ นโยบายรัฐบาล อนุทิน

”ประชาธิปัตย์“ ส่ง นายหัวชวน นำทีมชำแหละนโยบายรัฐบาล อนุทิน
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคในวันนี้ (28 ก.ย.) ว่า ในการแถลงนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 29-30 ก.ย.นี้ ที่ประชุมพรรคได้เวลาในการอภิปราย 1 ชั่วโมง และได้จัดสรรตัวผู้อภิปรายหลักไว้ 4 คน
ประกอบด้วย 1.นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชและรักษาการรองหัวหน้าพรรค และ 4.นายพิทักษ์เดช เดชเดโช
นายประมวลกล่าวต่อว่า การวางตัวอดีตผู้นำพรรคและ ส.ส.ที่มีประสบการณ์ ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ที่นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อย่างเข้มข้น จึงเชื่อมั่นว่าในการอภิปรายของพรรคจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแน่นอน