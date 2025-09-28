‘นายกฯ’ให้เกียรติสภา กำชับ รองนายกฯ-รัฐมนตรี นั่งประจำที่ ฟังคำชี้แนะนโยบายครบ 2 วัน

อนุทิน ยันให้เกียรติสภา อยู่ฟังคำชี้แนะแถลงนโยบายจากรัฐสภาครบ 2 วัน มอบ “ภราดร”จัดคิว “รองนายกฯ-รมต.”นั่งประจำที่ในห้องประชุมตลอด ก่อนกลับไปประชุม ครม.เย็น 30 ก.ย. ที่ทำเนียบฯ
เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย มีการประชุม สส. พรรค และรัฐมนตรี ทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาล โดยตั้งแต่เวลา 13.00 น.มีบรรดาสส.ทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย รวมถึงบรรดารัฐมนตรี อาทิ นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเข้ามาเป็นคนแรก โดยเปิดเผยว่า วันนี้เข้ามาหลังได้รับแจ้งว่าให้มาร่วมประชุมก่อนแถลงนโยบายรัฐบาล ในวันพรุ่งนี้ (29 ก.ย.)
ผู้สื่อข่าวจึงแซวว่า ทำงานวันหยุดก่อนที่นางศุภจีจะหันมากล่าวว่า ไม่มีวันหยุดค่ะ พร้อมชูนิ้วโป้ง
จากนั้น เวลา 15.55 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางเข้ามา ต่อด้วย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ที่เดินทางลงพื้นที่ตรวจถนนทรุดตัวก่อนจะเดินทางเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทย รวมถึงนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และพล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
จากนั้นเวลา 17.40 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมการแถลงนโยบายรัฐบาลในระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย.นี้ว่า ได้มีการทำความเข้าใจกันในบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นอย่างไร ในการแถลงนโยบายรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ ซึ่งไม่ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษทุกคนรู้หน้าที่เป็นอย่างดี โดยรัฐมนตรีทุกคนเข้าใจว่าต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกรัฐสภา ทั้ง สส.และสว.
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ส่วนจะถือเป็นการซักซ้อมสำหรับการชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นั้น ขออย่าคิดอะไรไปทางการเมืองมากเกินไป เราทำหน้าที่และทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตรงไป ตรงมา หากมีข้อสงสัยใดๆ รัฐมนตรีทุกคนต้องมีความพร้อมที่จะตอบให้คลายข้อสงสัย
นายอนุทิน กล่าวถึงการแบ่งรัฐมนตรีที่จะชี้แจง ว่า เรามีกรอบนโยบายหากมีคำถามของสมาชิกรัฐสภาถามเข้ามาอยู่ในกรอบนโยบายนั้น รัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานนั้นๆ ก็จะต้องเป็นคนตอบชี้แจงให้สิ้นข้อสงสัย ซึ่งตนก็จะต้องอยู่ทั้ง 2 วันจนเลิก เพราะต้องให้เกียรติสมาชิกรัฐสภา และได้กำชับไปว่าบนที่นั่งของ คณะรัฐมนตรี(ครม. )ในรัฐสภา ต้องมีรองนายกฯ และ รัฐมนตรีประจำอยู่ตลอดเวลา โดยให้นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคนจัดผลัดรัฐมนตรีให้มารอชี้แจงเพื่อให้การรับฟังข้อชี้แนะหรือข้อเสนอแนะใดๆ ของสมาชิกได้มีการสื่อสารกันอย่างชัดเจน
สำหรับการประชุมครม. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 ก.ย.นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า จะมีขึ้นหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งน่าจะเสร็จในช่วงเย็น โดยจะไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล เพราะเครื่องมือ เครื่องไม้ต่างๆ รวมทั้งข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้อง เช่น เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะไม่ต้องตามมาที่สภา โดยให้ ครม.เคลื่อนไปที่ทำเนียบฯแทน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรม โต้ บรู๊ค ดนุพร ปมตั๋วช้างสีส้ม ชุบชีวิตสีน้ำเงิน ไล่ไปถาม ทักษิณ รู้ดีเรื่องตั๋ว โทษตัวเองบ้าง
- เลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ระยอง เขต5 เบอร์ 2 นำห่างคู่แข่ง
- โอม ภวัต สร้างปรากฏการณ์เรซเดย์ แฟนคลับแห่กระทบไหล่นักบิดในกิจกรรมพิทวอล์ก
- อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจสอบความพร้อมการดำเนินการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจ.ตราด