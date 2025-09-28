อนุทิน จ่ออนุมัติงบ บรรเทาน้ำท่วม มอบ 3 หน่วยงานหลัก ขึ้นทะเบียนผู้เดือดร้อน รับเยียวยา

อนุทิน จ่ออนุมัติงบ บรรเทาน้ำท่วม ให้ 3 หน่วยงานหลัก ขึ้นทะเบียนผู้เดือดร้อนรับการเยียวยา ลั่น ถนน-ทางด่วน ก็สร้างแล้ว ต่อไปขอสร้างทางให้น้ำระบาย
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. เวลา 17.40น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเตรียมพร้อมสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ ว่า ในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณต่างๆเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุมัติโครงการที่ยังค้างอยู่จากรัฐบาลที่แล้ว ถ้าโครงการไหนถ้าโครงการไหนที่มีประโยชน์ และสามารถบรรเทาช่วยเหลือจัดการการบริหารจัดการน้ำท่วมไม่ให้ท่วมเหมือนที่ผ่านมา ก็จะเร่งดำเนินการอนุมัติ
“เราสร้างทางด่วน สร้างถนน สำหรับรถและยานพาหนะเยอะแยะแล้ว ทีนี้ก็คงต้องสร้างถนนสำหรับให้น้ำได้มี ช่องทางระบายออกไปให้มากที่สุดเพื่อที่จะลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ” นายอนุทินกล่าว
นายอนุทิน ยังกล่าวว่า อีกโหมดหนึ่งก็คือการเยียวยาช่วยเหลือ ซึ่งค้างอยู่ทั้งการลงทะเบียนและเรื่องต่างๆเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทำให้มีช่องว่างเกิดขึ้นตนก็จะเร่งให้ทางจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย(ปภ.) กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็น3หน่วยงานหลักอำนาจที่อยู่ในอำนาจ และการบริหารของตนอยู่แล้ว ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนผู้ที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งตนจะใช้งบสำหรับการเยียวยาที่เตรียมไว้สำหรับการเยียวยาประชาชน และเร่งดำเนินการจ่ายให้เร็วที่สุด