โรม โต้ บรู๊ค ดนุพร ปมตั๋วช้างสีส้ม ชุบชีวิตสีน้ำเงิน ไล่ไปถาม ทักษิณ รู้ดีเรื่องตั๋ว โทษตัวเองบ้าง

โรม โต้เดือด บรู๊ค ดนุพร ปมตั๋วช้างสีส้ม ชุบชีวิตสีน้ำเงิน ไล่ไปถาม ทักษิณ รู้ดีเรื่องตั๋ว โทษตัวเองบ้าง
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ตอบโต้ นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคเพื่อไทย ซึ่งอ้างเรื่องสีน้ำเงินได้รับการชุบชีวิตจากตั๋วช้างสีส้ม ว่า ถ้าอยากรู้ว่าตั๋วช้างเป็นยังไง นายดนุพร ไปถามนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้ คนนั้นรู้ดี โทษตัวเองบ้าง อย่ามัวโทษคนอื่น เป็นรัฐบาลมาสองปี ผลงานไม่มี สร้างแต่ปัญหา เวลาที่เหลืออยู่หยุดแกว่งปากหาเสี้ยนได้แล้ว ทำงานบ้างอะไรบ้าง.
ด้าน นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทย
กรณีระบุศัตรูคู่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยมักแฝงตัวอยู่ในเงามืด แต่วันนี้เริ่มปรากฏตัวให้เห็นเด่นชัดผ่านสถาบันการเมืองต่างๆ แต่มีสัญลักษณ์ร่วมกันคือสีน้ำเงิน พวกเขาได้รับการชุบชีวิตจากตั๋วช้างสีส้ม ว่า ศัตรูของประชาธิปไตยที่แท้จริงคือ ผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกมาทำงาน แต่ไม่ยอมมาทำงาน
“ไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทย แต่หมายรวมทุกพรรครวมถึงพรรคประชาชน ถ้าทุกพรรคมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เราจะไม่ต้องเสียเวลามาปากดีใส่กันแล้วปล่อยให้ประชาชนต้องรอการแก้ปัญหาอยู่แบบนี้” นายกรุณพลกล่าว
