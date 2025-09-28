การเมือง

โรม โต้ บรู๊ค ดนุพร ปมตั๋วช้างสีส้ม ชุบชีวิตสีน้ำเงิน ไล่ไปถาม ทักษิณ รู้ดีเรื่องตั๋ว โทษตัวเองบ้าง

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ตอบโต้ นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคเพื่อไทย ซึ่งอ้างเรื่องสีน้ำเงินได้รับการชุบชีวิตจากตั๋วช้างสีส้ม ว่า ถ้าอยากรู้ว่าตั๋วช้างเป็นยังไง นายดนุพร ไปถามนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้ คนนั้นรู้ดี โทษตัวเองบ้าง อย่ามัวโทษคนอื่น เป็นรัฐบาลมาสองปี ผลงานไม่มี สร้างแต่ปัญหา เวลาที่เหลืออยู่หยุดแกว่งปากหาเสี้ยนได้แล้ว ทำงานบ้างอะไรบ้าง.

ด้าน นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทย

กรณีระบุศัตรูคู่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยมักแฝงตัวอยู่ในเงามืด แต่วันนี้เริ่มปรากฏตัวให้เห็นเด่นชัดผ่านสถาบันการเมืองต่างๆ แต่มีสัญลักษณ์ร่วมกันคือสีน้ำเงิน พวกเขาได้รับการชุบชีวิตจากตั๋วช้างสีส้ม ว่า ศัตรูของประชาธิปไตยที่แท้จริงคือ ผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกมาทำงาน แต่ไม่ยอมมาทำงาน

“ไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทย แต่หมายรวมทุกพรรครวมถึงพรรคประชาชน ถ้าทุกพรรคมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เราจะไม่ต้องเสียเวลามาปากดีใส่กันแล้วปล่อยให้ประชาชนต้องรอการแก้ปัญหาอยู่แบบนี้” นายกรุณพลกล่าว

