อนุทิน ลั่นพร้อมแถลงนโยบายรบ. พท.จ้องถลก 4 ยุบ 4 หายนะ ปชน.เล็งชำแหละสเปกรมต.

‘อนุทิน’ ลั่นพร้อมแถลงนโยบาย รบ.วันนี้-ปักหลัก 2 วัน ‘พท.’ จ้องถลก 4 ยุบ 4 หายนะ ปชน.เล็งชำแหละสเปก รมต. แย้มข้อมูลมีคดีใน ‘ดีเอสไอ’
เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน มีวาระเพื่อรับฟังคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ทั้งนี้ เมื่อนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายเสร็จสิ้น ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภา ทั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้อภิปราย โดยวิป 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และวุฒิสภา ได้จัดสรรแบ่งเวลาการอภิปรายไว้ดังนี้ ทาง ครม.รวมพรรคร่วมรัฐบาล 6 ชั่วโมง (ไม่นับรวมนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบาย) ส.ว. 3 ชั่วโมง พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมง ขณะที่สัดส่วนของประธานได้ 1 ชั่วโมง
ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมการแถลงนโยบายรัฐบาลว่า ได้ทำความเข้าใจกันในบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีและ ส.ส.จะเป็นอย่างไร ในการแถลงนโยบายรัฐบาล ซึ่งไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษ ทุกคนรู้หน้าที่เป็นอย่างดี โดยรัฐมนตรีทุกคนเข้าใจว่าต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกรัฐสภา ส่วนจะถือเป็นการซักซ้อมสำหรับการชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ ขออย่าคิดอะไรไปทางการเมืองมากเกินไป ทำหน้าที่และทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตรงไปตรงมา หากมีข้อสงสัยใดๆ รัฐมนตรีทุกคนต้องมีความพร้อมที่จะตอบให้คลายข้อสงสัย
นายอนุทินกล่าวถึงการแบ่งรัฐมนตรีที่จะชี้แจงว่า มีกรอบนโยบายหากมีคำถามของสมาชิกรัฐสภาถามเข้ามา รัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานนั้นๆ จะต้องเป็นคนตอบชี้แจงให้สิ้นข้อสงสัย ซึ่งตนจะต้องอยู่ทั้ง 2 วันจนเลิก เพราะต้องให้เกียรติสมาชิกรัฐสภา
ด้าน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงการ
เตรียมความพร้อมอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน ว่าเราจัดไว้คร่าวๆ ประมาณ 20 คน เพื่อให้ครอบคลุมทุกเรื่องทั้งนโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้า รวมถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่มองว่ามีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติ ทั้งที่มีคดีอยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรค พท. กล่าวถึงกรณีการเตรียมความพร้อมการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า พรรค พท.ในฐานะฝ่ายค้านอิสระ จะต้อนรับรัฐบาลใหม่อย่างไม่มีการออมมือ ภายใต้แคมเปญ 4 เดือนยุบคดี กับ 4 หายนะ เนื่องจากเห็นชัดเจนว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้แม้จะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเพียงแค่ 4 เดือน แต่กลับมีภารกิจแอบแฝงอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งหายนะ 4 ด้าน ได้แก่ หายนะที่ 1 การขาดโอกาส คือการทำให้ประเทศหยุดชะงัก หายนะที่ 2 การขาดคนมีฝีมือ เห็นได้ชัดเจนรัฐบาลนี้ คือรัฐบาลนอมินีบุรีรัมย์ ที่มีรัฐมนตรีปราสาทสายฟ้าคอนเน็กชั่น หายนะที่ 3 การขาดความโปร่งใส เมื่อการจัดวางตำแหน่งของรัฐมนตรี และหายนะที่ 4 คือ การขาดอนาคตประชาธิปไตย
