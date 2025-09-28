นายกฯ ตรวจคืบหน้าซ่อมถนนทรุด มั่นใจไม่เสียหายเพิ่ม ชี้ อีก1-2 วันเสร้างคืนผิวจราจร ขอบคุณชาวภูสิงห์เลือกภท.
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 28 กันยายน ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธ์ุเพ็ชร์ ผบ.ตร. ร่วมลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบแนวทางการทำงาน พร้อมรับฟังข้อมูลจากทางกลุ่มวิศวกรผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปความคืบหน้าในการปฎิบัติภารกิจ
นายอนุทิน กล่าวว่า ในครั้งนี้มาติดตามเรื่องของการป้องกันความปลอดภัย และการสไลด์ของดิน ซึ่งขณะนี้สิ่งที่เรามั่นใจและคลายความกังวล ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกคือเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินเพิ่มมากกว่านี้ สำหรับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ ทางผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเยียวยา รวมไปถึงชดใช้ นอกจากนี้ทุกฝ่ายพยายามจะทำให้รวดเร็วควบคู่กับความปลอดภัย โดยขณะนี้เสร็จสิ้นขั้นตอนการเทคอนกรีต เพื่ออุดรอยรั่วต่างๆ และอยู่ระหว่างการพ่นคอนกรีตแบบพิเศษ ซึ่งในอีก 1-2 วัน ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างคืนพื้นผิวการจราจรด้วยการนำทรายหินคลุกมาเท จากนั้นจะใช้ยางมะตอยมาเทเพื่อเกลี่ย ปรับปรุงพื้นผิวการจราจร เพื่อสำหรับเปิดให้ใช้เส้นทางถนนได้ตามปกติ ถึงแม้ว่าหลังจากนี้อาจมีฝนตกลงมาก็ไม่มีความกังวลแม้แต่อย่างใด เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำถึง 2 เครื่อง และจะไม่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดน้ำท่วมขัง
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า สำหรับการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง เบื้องต้นได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เป็นผู้ดำเนินการหาเร่งหาสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไป