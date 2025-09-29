อนุทิน ยังไม่ได้รับรายงานทหารขาดแคลนข้าวสาร พร้อมซัพพอร์ตทุกวิถีทางขอแค่แจ้งมา

นายกฯ ไฟเขียวทหารโต้เขมรจี้ดูเสบียงห่วงคนอพยพ หากเกิดสถานการณ์ตึงเครียด ยังไม่รับรายงานทหารขาดแคลนข้าวสาร กินมาม่า-ปลากระป๋อง ย้ำพร้อมซัพพอร์ตขอแค่แจ้งมา
เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 29 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ตึงเครียด พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ตอนนี้พื้นที่ที่มีความตึงเครียดอยู่ อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งหมด ซึ่งเราได้ประสานกับฝ่ายกองทัพ ตอนนี้เราก็จะฝากเสริมฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปด้วย และเมื่อคืน (28 ก.ย.) ตนได้พบกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ซึ่งก็ได้รับรายงานว่า จะเสริมตำรวจตระเวนชายแดน เข้าไปช่วยทหาร และตนยังได้หารือกับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ที่รับผิดชอบอยู่ตรงนั้น ซึ่งกำลังจะจัดให้มีทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร เพื่อแบ่งหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชน สถานการณ์ตึงเครียดเราก็ต้องเตรียมพร้อมศูนย์อพยพ ศูนย์พักพิง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนของเราจะปลอดภัย แต่การอพยพออกมาแล้ว ตนได้ให้เป้าหมายไปว่า สิ่งที่พี่น้องประชาชนจะรู้สึก และแตกต่างอยู่จุดเดียวคือไม่ได้นอนที่บ้าน การใช้ชีวิตคุณภาพชีวิต อาหารการกิน ที่นอนเครื่องนุ่งห่ม ที่หลับที่นอน จะต้องได้มาตรฐาน เรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จะต้องมีรถโมบาย เข้าไปเพื่อให้พวกเขาได้สามารถ ลดความเครียด และให้ความร่วมมือกับทางการให้มากที่สุด เมื่อถึงมาตรการตอบโต้เพราะกัมพูชาก็มีการยั่วยุฝ่ายไทยมาโดยตลอด
เมื่อถามว่าจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไร นายกฯ ระบุว่า เรื่องนี้อย่างที่ตนได้เคยพูดไฟเขียวให้ทางกองทัพ มีอำนาจในการตัดสินใจ ในเรื่องการรักษาอธิปไตยอย่างเต็มที่
เมื่อถามถึงกรณีมีข่าวว่าทหารในพื้นที่ชายแดน ขาดแคลนข้าวสาร ต้องกินมาม่ากับปลากระป๋อง นายกฯ ระบุว่า ตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพ ยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้ แต่ได้แจ้งไปแล้วว่าหากขาดเหลือสิ่งใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะต้องไปดูแลกำลังพลให้มีขวัญกำลังใจ ที่สมบูรณ์พร้อมรบ ก็ขอให้แจ้งมา เราจะสนับสนุนในทุกๆวิถีทาง