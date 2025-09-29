สีหศักดิ์ ชี้ ต้องแจงข้อเท็จจริงในเวที UNGA หลังกัมพูชาบิดเบือน ยันไทยพร้อมเดินหน้าสู่สันติภาพ

สีหศักดิ์ ชี้ การแจงบนเวที UNGA เหตุ กัมพูชาพูดตรงข้ามกับสิ่งที่คุยกัน เชื่อ นานาประเทศเข้าใจไทยมากขึ้น ย้ำ ไทยเดินบนเส้นทางสันติภาพ
สีหศักดิ์ ชี้ ต้องแจงข้อเท็จจริงในเวที UNGA หลังกัมพูชาบิดเบือน ยันพร้อมเดินหน้าสู่สันติภาพ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน เวลา 09.35 น. ที่อาคารรัฐสภา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึง การกล่าวถ้อยแถลง ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ หรือ UNGA ครั้งที่ 80 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ได้แสดงท่าทีของประเทศไทย และดีใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทุกอย่างทำตามหน้าที่
เมื่อถามว่า ท่าทีของประเทศมาเลเซีย และสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรบ้าง นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งสองประเทศอยากให้ไทย และกัมพูชา สามารถพูดคุยกันได้ ซึ่งได้ชี้แจงท่าทีของไทยไปแล้ว และนานาประเทศเข้าใจประเทศไทยมากขึ้น ที่ผ่านมากัมพูชาได้เสนอข้อมูลฝ่ายเดียว พยายามสร้างความได้เปรียบ ทั้งที่ได้พูดคุยกันแล้ว ว่า จะมองไปข้างหน้า สิ่งที่ได้ตกลงกัน และควรแสดงความจริงใจ ซึ่งสิ่งที่กัมพูชาขึ้นไปกล่าวถ้อยแถลงนั้นตรงข้ามกับสิ่งที่พูดคุยกัน จึงจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริง
เมื่อถามถึง เสียงตอบรับจากนานาประเทศ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ได้พูดตามข้อเท็จจริง ซึ่งก็น่าจะเข้าใจ
ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา หลังจากนี้เป็นอย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ขอคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อน พร้อมยอมรับว่า มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และภายหลังลงจากเวที UNGA ยังไม่ได้พูดคุยกับกัมพูชา แต่ก็พร้อมที่จะพูดคุย และต้องทำตามในสิ่งที่ตกลง ต้องมีความจริงใจ ไทยไม่ได้ปิดประตูการพูดคุย ซึ่งก็มีทางเลือกอยู่สองทาง คือ จะนำไปสู่ความขัดแย้ง และความสูญเสียมากขึ้น หรือ จะพูดกันเพื่อนำไปสู่ความปลอดภัย นำไปสู่สันติภาพ
เมื่อถามว่า สำหรับเรื่องนี้จะจบในระดับทวิภาคีหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ควรพูดคุยในกรอบทวิภาคีอยู่แล้ว ไม่มีมีความจำเป็นที่จะนำไปสู่เวทีระหว่างประเทศ แม้จะไปสู่ได้ แต่จะไปสู่แบบบิดเบือนข้อเท็จจริงฝ่ายเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์ในการคลี่คลายสถานการณ์
ผู้สื่อข่าวถามว่า 4 เดือนหลังจากนี้ ในรัฐบาลนี้ ท่าทีของไทย – กัมพูชา จะเป็นอย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ต้องขึ้นอยู่กับกัมพูชาด้วย เพราะท่าทีของไทยมีความชัดเจน เราอยากเดินเส้นทางสันติภาพ แต่ยังเดินไปไม่ได้