กองทัพภาคที่ 2 โต้ ทหารภูมะเขือขาดเสบียง ยันจัดส่งเพียงพอ แม้เส้นทางลำบาก

กองทัพภาคที่ 2 โต้ ทหารรอบภูมะเขือขาดเสบียง เผย กำลังพลทุกนายในพื้นที่แนวชายแดนไทย-เขมร ได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น ไม่มีการขาดแคลน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ตามที่มีการแชร์ข่าว ระบุว่า ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ชายแดนไทย-กัมพูชา รอบภูมะเขือ กินแต่มาม่า ปลากระป๋อง และน้ำดื่มวันละสามขวดเล็กนั้น
กองทัพภาคที่ 2 ขอชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนว่า กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น โดยมีเสบียงเพียงพอ ไม่มีการขาดแคลนตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด
ทั้งนี้ แม้ในช่วงเวลานี้จะมีฝนตกหนัก ส่งผลให้เส้นทางบางจุดเกิดความยากลำบากต่อการเดินทาง แต่กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนในการลำเลียงเสบียง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังพลทุกนายมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและขวัญกำลังใจอย่างครบถ้วน
กองทัพภาคที่ 2 ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า กำลังพลทุกนายได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด เราไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและประชาชนด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลัง