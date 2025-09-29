นายกฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะส.ส.ต่อยอดปฏิบัติงาน จ่อเสนอร่างแก้ไขรธน. ต่อสภาฯ 14-15 ต.ค.นี้

นายกฯ เตรียมรับฟังข้อเสนอแนะที่ดีจากสส.ต่อยอดปฏิบัติงาน จ่อเสนอร่างแก้ไขรธน.ฉบับแก้ไข ต่อสภาฯ 14-15 ต.ค.นี้ บอกถ้าตั้งใจก็ทำได้ แม้เวลามีแค่ 4 เดือน
เมื่อเวลา 08.55 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ว่าต้องแถลงนโยบาย และรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางตามคำแนะนำต่างๆ
เมื่อถามว่า พร้อมขนาดไหน และวางคนในการชี้แจงต่อนโยบายรัฐบาลอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มีการหารือจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทุกท่านแล้วในการเตรียมความพร้อมที่จะอภิปรายชี้แจง ในเรื่องต่างๆที่เป็นข้อสงสัย และพร้อมรับคำแนะนำข้อเสนอแนะที่ดี เพื่อกลับไปต่อยอด และไปปฏิบัติ
เมื่อถามว่า ช่วงระยะเวลา 4 เดือนที่มีจะทันกับสิ่งที่ตั้งใจไว้หรือไม่ โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าเรามีความตั้งใจก็ทำได้ เพราะสัปดาห์หน้า วันที่ 14-15 ต.ค.เราจะเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับหลักการ
เมื่อถามว่า ด้วยเวลาที่มีอยู่น้อยจะเป็นการรวบรัดเกินไปหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มีการเตรียมการมาก่อนหน้านี้เป็นระยะแล้ว