พิมพ์พิชชา ฟาดแรง อนุทิน ไร้น้ำใจ เมินช่วยชาวบางระกำ-บางกระทุ่ม จมทุกข์น้ำท่วมกว่า 2 เดือน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทยว่า หยุดทำตัวเป็น “นายกฯยกมือไหว้แต่ไร้น้ำใจ” ไม่ควรนิ่งเฉยต่อความทุกข์ยากของประชาชน หลังพายุ “บัวลอย” พัดถล่มส่งผลให้มวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ อ.บางระกำ และ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก สถานการณ์ลากยาวตั้งแต่ปลาย ก.ค. จนถึงวันนี้กว่า 2 เดือน ประชาชนกว่า 30,000 คน ถูกน้ำโอบล้อม บ้านเรือนจมน้ำกว่า 3,000 หลัง หลายครอบครัวติดอยู่ในบ้านเพราะมีผู้ป่วยติดเตียง ชีวิตเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความสิ้นหวัง
“ตอนนี้บางระกำไม่ต่างอะไรจากเกาะกลางน้ำ ชาวบ้านติดอยู่ท่ามกลางมวลน้ำกว่า 470 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินขีดความสามารถที่รัฐเคยประกาศว่าจะรองรับได้ที่ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่เกษตรกว่า 200,000 ไร่จมบาดาล การยังชีพถูกตัดขาด ชาวบ้านไม่มีรายได้ ไม่มีทางเลือก เหลือเพียงการรอความช่วยเหลือที่ไม่เคยมาถึงรายได้ไม่เหลือแม้แต่บาทเดียว แต่รัฐบาลกลับทำเหมือนไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ใส่ใจ” น.ส.พิมพ์พิชชา กล่าว