หมอวี เห็นด้วย รบ.ไม่เอาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ลั่น ประเทศไทยหาเงินสีขาวได้
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ
โดยในเวลา 11.50 น. นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ส.ว. อภิปรายว่า ตนอยากให้นายกฯ และรัฐมนตรีจริงจังและจริงใจ แม้ในช่วงระยะเวลาสั้น ตนเชื่อว่าสิ่งที่พวกท่านจะทำต่อจากนี้เกิดประโยชน์กับประชาชน โดยตนได้อ่านคำแถลงนโยบาย ข้อ 8 ในด้านสังคม ตนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร หรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ที่มีกาสิโน ของส.ว. ตนขอชื่นชมและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะแบนเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะข้อสรุปของการศึกษาของกมธ. ข้อดีที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับข้อร้ายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไม่ได้ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคง และด้านกฎหมาย ซึ่งประเทศไทยสามารถหาเงินสีขาวได้มากมาย เมื่อปิดเรื่อเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เรื่องโป๊กเกอร์ก็มา ถ้าโป๊กเกอร์ถูกกฎหมายเมื่อไหร่ ทั้งประเทศของเราจะเกิดบ่อนโป๊กเกอร์ขึ้นทั่วประเทศ ฉะนั้นตนเห็นด้วยในการที่จะบล็อกกฎหมายฉบับนี้ด้วย
