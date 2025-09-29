กองทัพเรือ ยึดคืนพื้นที่บ้านชำราก รื้อฐานทหารกัมพูชา 3 หลังสำเร็จ

กองทัพเรือผลักดันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เขมร รุกล้ำอธิปไตย ต.ชำราก อ.เมือง จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 68 ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้ามและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีบ้าน 3 หลัง บริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ที่รุกล้ำเขตแดนประเทศไทย และสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน
สำหรับจุดที่พบว่ายังมีการรุกล้ำเหลืออยู่ ทางกองทัพเรือ จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดต่อไป เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามยุติการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยโดยเร็ว
ADVERTISMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อนุทิน ใช้สภาประชุม ครม. หลังแถลงนโยบาย จับตา อนุมัติ คนละครึ่ง ส่งท้ายงบปี 68
- ชัยชนะ ซัด รบ.ป่วยโปลิโอ มีแต่นโยบายไร้รายละเอียด ปูดคนในครม.ตั้งตัวแทน เจรจาหาผลประโยชน์
- ทรงศักดิ์ โต้ปมเขากระโดง ไม่มีคดีไหนศาลตัดสินเป็นที่รฟท. ทวีย้อน ไล่ไปอ่านคำพิพากษา
- ทูตรัศม์ ยก 6 เหตุผล เลิกMOU43-44 เข้าทางกัมพูชา สงสัยพนมเปญกำหนดนโยบายให้หรือไม่