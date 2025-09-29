อนุทิน ใช้สภาประชุม ครม. หลังแถลงนโยบาย จับตา อนุมัติโครงการคนละครึ่ง ส่งท้ายงบปี 68

“อนุทิน” จ่อใช้สภาประชุม ครม. หลังแถลงนโยบาย จับตา อนุมัติโครงการคนละครึ่ง ส่งท้ายงบปี 68
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 30 กันยายนนี้ ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า จะมีการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายนโยบายรัฐบาลในช่วงเวลา 18:00 น. เบื้องต้นมีรายงานว่า การประชุมครม.ครั้งนี้ จะมีประชุมที่ห้อง CB 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นห้องเดียวกับที่ใช้สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่จากทำเนียบรัฐบาล ได้เข้ามาดูสถานที่และติดต่อประสานการใช้งานไว้แล้ว
ทั้งนี้ เป็นที่น่าจับตาว่า ครม.จะมีการพิจาณาอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการคนละครึ่ง อะไรหรือไม่ เนื่องจากปีประมาณ 2568 จะสิ้นสุด 30 กันยายนนี้ ก่อนที่งบประมาณปี 2569 จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บรรยากาศสุดเศร้า ลูก-พนง.เชิดชัยทัวร์ รับร่าง ‘เจ๊เกียว’ ทักษิณ-เพื่อไทย ส่งพวงหรีดอาลัย
- แม่ทัพกุ้ง งดตอบปมชายแดนหลังเกษียณ พร้อมเดินสายบรรยาย ขอบคุณ มมส.มอบปริญญาวิศวะเครื่องกล
- สภาวุ่น! วาโย แฉกลไกฮั้วส.ว. ด้าน ส.ว.พี่เมียครม. เดือดท้าลั่น เดี๋ยวเจอกัน เจอโวยกลับข่มขู่ จนปธ.สั่งถอน
- เปิดประวัติ ส.ว.ประเทือง ท้าหมอวาโย เดี๋ยวเจอกัน ที่แท้พี่ชาย เจ๊นาที เคยสมัครส.ส.ภูมิใจไทย