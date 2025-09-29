การเมือง

อนุทิน ใช้สภาประชุม ครม. หลังแถลงนโยบาย จับตา อนุมัติโครงการคนละครึ่ง ส่งท้ายงบปี 68

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 30 กันยายนนี้ ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า จะมีการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายนโยบายรัฐบาลในช่วงเวลา 18:00 น. เบื้องต้นมีรายงานว่า การประชุมครม.ครั้งนี้ จะมีประชุมที่ห้อง CB 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นห้องเดียวกับที่ใช้สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่จากทำเนียบรัฐบาล ได้เข้ามาดูสถานที่และติดต่อประสานการใช้งานไว้แล้ว

ทั้งนี้ เป็นที่น่าจับตาว่า ครม.จะมีการพิจาณาอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการคนละครึ่ง อะไรหรือไม่ เนื่องจากปีประมาณ 2568 จะสิ้นสุด 30 กันยายนนี้ ก่อนที่งบประมาณปี 2569 จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม

