แม่ทัพกุ้ง งดตอบปมชายแดนหลังเกษียณ พร้อมเดินสายบรรยาย ขอบคุณ มมส.มอบปริญญาวิศวะเครื่องกล

“แม่ทัพกุ้ง” นับถอยหลังวางปืน งดตอบปมชายแดนไทย-กัมพูชา หลังเกษียณ ขอบคุณ ม.มหาสารคาม มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
เมื่อวันที่ 29 กันยายน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2568 โดยเมื่อวันที่ 26 ก.ย.68 ในที่ประชุมได้มีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องจากจบวิศวะเครื่องกล ระดับ ปริญญาตรี จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (จปร.)
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ขอขอบคุณ ขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และทางมหาวิทยาลัยสภามหาสารคาม ที่ให้เกียรติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง
พล.ท.บุญสิน กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ก็จะมีการรับส่งหน้าที่ ให้กับทางแม่ทัพภาคที่ 2 ท่านใหม่ โดยตนก็จะของดให้สัมภาษณ์ในเรื่องชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของทางแม่ทัพภาคที่ 2 ท่านใหม่ และกองทัพบก
ซึ่งหลังตนเกษียณอายุราชการ มีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะโรงเรียนมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ เชิญให้ไปบรรยาย ตนก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ให้น้องๆคนรุ่นใหม่ ได้มีความชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่สำคัญให้รักและหวงแหนแผ่นดินเกิด
“หลังจากวันที่ 30 กันยายนนี้ ผมก็วางปืน คืนเป้ จับเคียวเกี่ยวข้าว แล้วครับ” พล.ท.บุญสิน กล่าวทิ้งท้าย
