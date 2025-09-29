จับตา ครม.อนุทิน นัดแรก ไฟเขียวงบ68 ลุยนโยบายควิกวิน-คนละครึ่ง ไร้วาระตั้งทีมโฆษกรบ.

จับตา ‘ครม.อนุทิน’ นัดแรก ไฟเขียวงบ 68 ลุยนโยบายควิกวิน-คนละครึ่ง ไร้วาระตั้งทีมโฆษกรัฐบาล เหตุตรวจคุณสมบัติอย่างน้อย 5 วัน
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกจะมีการพิจารณาโครงการคนละครึ่งหรือไม่ว่า หลังแถลงนโยบาย ตนจะประชุม ครม.
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า จะมีการพิจารณาอนุมัติโครงการคนละครึ่งหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มีหลายวาระ หลายเรื่อง
เมื่อถามว่า จะมีการเสนอแต่งตั้งทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าที่ประชุม ครม.หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่แน่ใจว่าจะเสนอทันหรือไม่ เพราะต้องมีการสอบประวัติ และคุณสมบัติต่างๆ
ผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการประชุม ครม.ในวันที่ 30 ก.ย.นี้ นายอนุทินกล่าวว่า จะมีการพิจารณาขอใช้งบประมาณปี 68 ที่ยังคงค้างอยู่เพื่อนำมาดำเนินโครงการใหม่ และโครงการที่ต่อเนื่องของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ส่วนการดำเนินโครงการคนละครึ่งนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการบรรจุในวาระ แต่ก็สามารถเสนอเข้ามาเป็นวาระจรเร่งด่วนได้
ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง เช่น ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฯกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสาร ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติจาก 7 หน่วยงานโดยใช้เวลาประมาณ 5 วัน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 30 ก.ย.นี้ กระทรวงมหาดไทยจะมีการเสนอ ขออนุมัติงบเยียวยาพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย
