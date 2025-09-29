ชูศักดิ์ ชี้ แก้รธน.ส่อไม่สำเร็จ แม้มีเสียงข้างมาก แต่ส.ว.ไม่เอาด้วย ถามพรรคไหนจะรับผิดชอบ

‘ชูศักดิ์’ ชี้มีสัญญาณ แก้รธน.ไม่สำเร็จ ส่อได้เสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา แม้มีเสียงข้างมาก แต่ส.ว.ไม่เอาด้วย ถามหาความรับผิดชอบจากพรรคการเมือง หากแก้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย นำทีม ครม.เข้าแถลงนโยบายรัฐบาล ระบุว่า ครม.ขอแถลงหลักการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล จะยึดหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.พิทักษ์รักษาไว้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3.ยึดมั่นหลักนิติธรรม บังคับใช้กฎหมายเป็นธรรม บริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
ต่อมาเวลา 17.35 น. นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายแถลงนโยบายรัฐบาล ว่า ก่อนจะลงลึกเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนมีข้อสังเกตคือมีความเข้าใจกันว่ารัฐบาลนี้ไปทำข้อตกลง เอ็มโอเอ กับพรรคประชาชนและบอกว่ารัฐบาลจะต้องยุบสภาภายใน 4 เดือน นับแต่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา จึงมีความเข้าใจว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาล 4 เดือน จริงๆ แล้ว 4 เดือนยุบสภา ท้ายที่สุดก็ต้องมีการเลือกตั้ง ส.ส. ภายใน 45-60 วัน หลังจากมีการเลือกตั้ง ส.ส.แล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็จะมีเวลารับรองส.ส.เหล่านั้นภายใน 60 วัน เมื่อรับรอง ส.ส.แล้วท้ายที่สุดก็ต้องมาฟอร์มคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งกว่าจะใช้เวลาฟอร์ม ครม.ก็นานพอสมควร ฉะนั้นที่ว่าเป็นรัฐบาล 4 เดือนนั้น ความจริงแล้วก็มากกว่านั้น อาจจะ 8 เดือน หรืออาจจะ 8 เดือนกว่า หรืออาจจะไปถึง 1 ปีก็ได้ สิ่งที่ได้จากการไปทำเอ็มโอเอไว้เช่นนี้แล้วก็พิสูจน์ได้ว่าในท้ายที่สุดใครคือพรรคการเมืองที่รักษาการในช่วงที่มีการยุบสภาฯ เราก็ทราบกันดี
นายชูศักดิ์กล่าวต่อว่า เมื่ออ่านเอ็มโอเอพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชน และนโยบายรัฐบาลแล้ว ขาดความเชื่อมั่นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ในเอ็มโอเอเขียนให้มีความร่วมมือระหว่าง ครม. พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทยเร่งผลักดันรัฐธรรมนูญ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จากการเลือกตั้ง แต่นโยบายรัฐบาลเขียนแค่ว่า รัฐบาลจะสนับสนุนทำประชามติและรับฟังเสียงเสียงประชาชน ดังนั้นนโยบายรัฐบาลกับข้อตกลงเอ็มโอเอไม่สอดคล้องกัน
การไม่มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ครม.โดยตรง ท้ายที่สุดหากผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 3 พรรคเข้าสภาฯ ครม.จะเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญที่แต่ละพรรคเสนอหรือไม่ อีกข้อกังวลคือ การต้องได้เสียง ส.ว. 1 ใน 3 เห็นชอบแก้รัฐธรรมนูญ รวมถึงอาจมีกระบวนการต่อต้านรัฐธรรมนูญใหม่ จากองค์กรที่เคยต่อต้าน ทราบว่ามีการเคลื่อนไหวแล้ว ออกมารับต่อกันเป็นทอดๆ
“ผมได้คุยกับคนที่ไปทำข้อตกลงทางการเมือง แม้บรรจุเรื่องแก้รัฐธรรมนูญในข้อตกลง แต่กลับไม่มั่นใจจะโน้มน้าวให้ ส.ว.ลงมติให้ผ่านวาระแรกไปได้ หากข้อตกลงทางการเมืองทำเรื่องยุบสภาใน 4 เดือนได้ แต่ไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้นการแก้รัฐธรรมนูญอาจไม่สำเร็จ ทั้งจากไม่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา ส.ว.ไม่เอาด้วย หรือการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ทำให้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่เกิดขึ้น ใครหรือพรรคไหนจะรับผิดชอบ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นสัญญาณจากการศึกษาและรับฟัง แต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เห็นด้วย แต่หากเกิดจริงก็น่าเสียดาย ที่ยุบสภาใน 4 เดือน แต่ไม่ได้รัฐธรรมนูญที่ต้องการ” นายชูศักดิ์กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จุลพงศ์ แจงหนังสือขอโทษ เนวิน อยากให้จบอาญา รับมีผลกระทบทำหน้าที่ส.ส.
- เดือด! ขาใหญ่เมืองคอน ยิง ‘ผจก.หนุ่ม’ เจ็บ ฉุนเจอเบรกหิ้วเด็กต่ำ 18 เข้าผับ นทท.หนีตายวุ่น
- อิทธิพร เผย คดีฮั้วสว. ถึงชั้นอนุฯวินิฉัยแล้ว ตั้งแต่ 17 ก.ย. ก่อนเสนอ กกต.ชี้ขาดส่งฟ้องหรือไม่
- ช่วยระทึก! พนักงานคาร์แคร์ ขับรถขึ้นแท่นล้าง พลาดไถลตก พุ่งชนเพื่อนอัดกำแพงสาหัส