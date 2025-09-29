พิสิฐ โวย อภิปรายนโยบาย หรือซักฟอกรบ. พูดแต่ฮั้วสว.-เขากระโดง ลั่นรบ.คงต้องทำงานวันละ 25 ชม.

‘พิสิฐ’ สงสัย อภิปรายแถลงนโนบายหรือซักฟอกรัฐบาล โวย มีสส.แค่ 3 คน ที่พูดถึงความเดือดร้อนปชช. หวัง 4 เดือน 4 ขาด คนทุจริต-คนขายชาติ-คนโกหก-คนไร้ความสามารถ บอก รัฐบาลต้องใช้ 1 วัน 25 ชม.
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ) เป็นพิเศษ มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ
จากนั้น เวลา 17.55 น. นายพิสิฐ อภิวัฒนาพงศ์ สว. อภิปรายว่า จากที่ตนได้ฟังไม่ทราบว่าฟังแถลงนโยบายรัฐบาล หรือมาฟังอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพราะมีสส.3 คน ที่อภิปรายเกี่ยวกับการแถลงนโยบายของรัฐบาล ที่เหลืออภิปรายฮั้วสว. หรือเขากระโดงทั้งนั้น ซึ่งความจริงคือประชาชนกำลังเดือดร้อน ท่านเป็นตัวแทนของประชาชนทำไมไม่ อภิปรายในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อน 4 เดือนอาจจะน้อย แต่ก็มากพอที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเขาเหล่านั้น
โดยในวันนี้นโยบายคนละครึ่งของนายอนุทิน ตนเป็นห่วงพ่อค้า แม่ค้า ที่ใช้บัญชีธนาคารบุคคลธรรมดาเข้าร่วมโครงการ เพราะในอดีตสรรพากรเคยไปไล่บี้ ตามเช็กบิล ตนจึงอยากถามท่านรมว.คลัง ว่า ท่านจะให้ประชาชนมั่นใจได้อย่างไรว่าการเข้าร่วมโครงการแล้ว จะชำระภาษีอย่างไร
อย่างไรก็ตาม 2 ปีที่ผ่านมา เป็น 2 ปีขาด ขาดทั้งโอกาส ขาดคนมีฝีมือ ขาดความโปร่งใส และยังขาดอนาคตประชาธิปไตย แต่ตนก็หวังว่า 4 เดือนนี้ ขอให้ขาด 4 เหมือนกันคือ ขาดการทุจริตคอรัปชั่น ขาดคนขายชาติขายแผ่นดิน ขาดคนโกหกประชาชน และขาดคนไร้ความสามารถบริหารราชการแผ่นดิน
“สิ่งที่ผมนั่งฟังในสภาแห่ง มีเพียงสส.3 ท่าน ที่อภิปรายเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน ที่เหลือไม่เกี่ยว ฉะนั้น คุณภาพของตัวแทนของท่าน ท่านต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกครั้งต่อไป และผมหวังว่าเวทีแห่งนี้รัฐบาลมีเวลาแค่ 4 เดือน คงไม่ใช้ 1 วัน 24 ชม. ท่านคงต้องใช้ 1 วัน 25 ชม.”นายพิสิฐ กล่าว