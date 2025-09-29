การเมือง

อิทธิพร เผย คดีฮั้วสว. ถึงชั้นอนุฯวินิฉัยแล้ว ตั้งแต่ 17 ก.ย. ก่อนเสนอ กกต.ชี้ขาดส่งฟ้องหรือไม่

แฟ้มภาพ

ประธาน กกต. เผย คดีฮั้ว สว.ถึงในชั้นอนุฯวินิฉัยแล้วตั้งแต่ 17 ก.ย. ก่อนทำความเห็นเสนอ กกต.ชี้ขาด ย้ำการดำเนินการรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยว่าสำนวนคดีฮั้ว สว. ขณะนี้อยู่ในชั้นของอนุฯ วินิจฉัยหรือในชั้นที่ 3 โดยมีกรอบเวลาที่จะสรุปทำความเห็น 90 วัน โดยย้ำถึงกรอบเวลาที่จะต้องศึกษาเอกสารหลักฐานพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะคดีเรื่องฮั้ว สว. ที่มีผู้ถูกร้องนับ 100 คน

“สำนวนนี้เป็นที่ทราบกันอยู่ว่ามีผู้ถูกกล่าวหาค่อนข้างเยอะเป็น 100 และมีสำนวนคดีหลายพันหน้า ถ้าเราจะให้ความยุติธรรมกับใคร เราต้องมีเวลาศึกษาเอกสารพยานหลักฐาน การให้ถ้อยคำของบุคคลให้ละเอียดรอบคอบ ให้เข้าใจได้ก่อนที่จะตัดสิน ไม่ใช่เร่งตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกก็จะไม่ไม่เป็นธรรมกับใครทั้งสิ้น และเป็นการทำหน้าที่บทบาทที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม“ นายอิทธิพร กล่าว

สำหรับกระบวนการสืบสวนของ กกต. มี 4 ชั้น ซึ่งชั้นแรกเป็นการสืบสวน โดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 26 ที่มีกรอบการทำงาน 4 เดือน ซึ่งได้ส่งให้ชั้น2 ตามอำนาจของเลขาธิการ กกต. พิจารณาทำความเห็น เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ในกรอบ 60 วัน

ล่าสุดในวันที่ 17 ก.ย.สำนวนส่งถึงชั้นที่3 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ กรอบ 90 วัน จากนั้นในชั้นสุดท้ายจะส่งต่อที่ประชุม กกต. ซึ่งมีกรอบการทำหน้าที่ชี้ขาดว่าส่งฟ้องหรือไม่ แต่ที่ผ่านมาใช้เวลาจริงในการลงมติในที่ประชุมของคณะกรรมการไม่เกิน 15 วันนับแต่รับเรื่อง

