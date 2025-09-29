อิทธิพร เผย คดีฮั้วสว. ถึงชั้นอนุฯวินิฉัยแล้ว ตั้งแต่ 17 ก.ย. ก่อนเสนอ กกต.ชี้ขาดส่งฟ้องหรือไม่

ประธาน กกต. เผย คดีฮั้ว สว.ถึงในชั้นอนุฯวินิฉัยแล้วตั้งแต่ 17 ก.ย. ก่อนทำความเห็นเสนอ กกต.ชี้ขาด ย้ำการดำเนินการรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยว่าสำนวนคดีฮั้ว สว. ขณะนี้อยู่ในชั้นของอนุฯ วินิจฉัยหรือในชั้นที่ 3 โดยมีกรอบเวลาที่จะสรุปทำความเห็น 90 วัน โดยย้ำถึงกรอบเวลาที่จะต้องศึกษาเอกสารหลักฐานพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะคดีเรื่องฮั้ว สว. ที่มีผู้ถูกร้องนับ 100 คน
“สำนวนนี้เป็นที่ทราบกันอยู่ว่ามีผู้ถูกกล่าวหาค่อนข้างเยอะเป็น 100 และมีสำนวนคดีหลายพันหน้า ถ้าเราจะให้ความยุติธรรมกับใคร เราต้องมีเวลาศึกษาเอกสารพยานหลักฐาน การให้ถ้อยคำของบุคคลให้ละเอียดรอบคอบ ให้เข้าใจได้ก่อนที่จะตัดสิน ไม่ใช่เร่งตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกก็จะไม่ไม่เป็นธรรมกับใครทั้งสิ้น และเป็นการทำหน้าที่บทบาทที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม“ นายอิทธิพร กล่าว
สำหรับกระบวนการสืบสวนของ กกต. มี 4 ชั้น ซึ่งชั้นแรกเป็นการสืบสวน โดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 26 ที่มีกรอบการทำงาน 4 เดือน ซึ่งได้ส่งให้ชั้น2 ตามอำนาจของเลขาธิการ กกต. พิจารณาทำความเห็น เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ในกรอบ 60 วัน
ล่าสุดในวันที่ 17 ก.ย.สำนวนส่งถึงชั้นที่3 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ กรอบ 90 วัน จากนั้นในชั้นสุดท้ายจะส่งต่อที่ประชุม กกต. ซึ่งมีกรอบการทำหน้าที่ชี้ขาดว่าส่งฟ้องหรือไม่ แต่ที่ผ่านมาใช้เวลาจริงในการลงมติในที่ประชุมของคณะกรรมการไม่เกิน 15 วันนับแต่รับเรื่อง