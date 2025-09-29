รมว.อรรถกร ยันงบ Soft Power ใช้โปร่งใส เน้นกระตุ้นศก.จริง ลั่นไม่มีใครใช้ประโยชน์จากผมได้

รมว.อรรถกร ยันงบ Soft Power ใช้โปร่งใส–ตรงระเบียบ เน้นก่อประโยชน์จริง กระตุ้นท่องเที่ยว–เศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ) เป็นพิเศษ มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลุกขึ้นชี้แจงต่อสมาชิกรัฐสภา ถึงข้อกังวลเกี่ยวกับงบประมาณด้าน Soft Power โดยระบุว่า ตนได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากรองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าใจดีว่า มีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งเรื่องเวลา และการที่รัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นผู้วางกรอบงบประมาณเอง แต่ตนยืนยันว่า จะดูแลการบริหารงบประมาณทุกบาทอย่างรอบคอบและโปร่งใส
”แม้สังคมและสื่อออนไลน์จะมีการพูดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงบ Soft Power จำนวนมาก แต่คนที่เป็นข่าว ผมแทบไม่รู้จักเลย จึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีใครสามารถใช้ประโยชน์จากผมได้”นายอรรถกร กล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อว่า งบประมาณส่วนนี้แม้กระจายอยู่หลายกระทรวง แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่จะต้องใช้งบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยตั้งเป็าหมายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
“ผมจะใช้งบตรงตามระเบียบ เน้นความเหมาะสม และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ทุกโครงการที่ใช้งบ ต้องเกิดผลจริง ต้องช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากที่สุด” นายอรรถกรกล่าว