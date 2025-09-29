อนุทิน พยักหน้ารับ งบประมาณไม่มีปัญหา หลังหารือ ‘ดนุชา-อนันต์’ ก่อนประชุม ครม. วันพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางออกจากอาคารรัฐสภา ในเวลา 23.00 น. โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เดินมาพร้อมกัน
นายอนุทิน เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (30 ก.ย.) จะเดินทางมายังอาคารรัฐสภา เพื่อร่วมฟังการอภิปรายนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่ช่วงเช้า
ทั้งนี้ มีช่วงหนึ่งที่ นายอนุทิน หันไปพูดคุยกับ นายดนุชา โดยสอบถามว่า พรุ่งนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีที่นี่เลยหรือ ซึ่งนายดนุชา ระบุว่า จะใช้ห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณ เป็นสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า เรื่องงบประมาณลงตัวหมดแล้วใช่หรือไม่ เพราะเห็นนายดนุชาและนายอนันต์เดินลงมาส่ง ซึ่งนายอนุทินได้ผายมือแทนการตอบคำถาม
ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามย้ำว่าไม่มีอะไรติดขัดใช่หรือไม่ ซึ่งนายอนุทิน ได้เพียงแต่ยิ้ม และพยักหน้ารับเท่านั้น