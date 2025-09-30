ทัพเรือ นำร่องไล่รื้อบ้านเขมร 3 หลังล้ำเขตไทยตรงข้าม ‘ชำราก’ กดดันทำลายกาสิโนด้วย

ทัพเรือ นำร่องไล่รื้อบ้านเขมร 3 หลังล้ำเขตไทยตรงข้าม’ชำราก’ สีหศักดิ์ปลื้มญี่ปุ่นผลักดันปมทุ่นระเบิด
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ว่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ให้สัมภาษณ์ถึงอาคารกาสิโนของกัมพูชา ที่รุกล้ำพื้นที่บ้านท่าเส้น-ทมอดา จ.ตราด จะรื้อถอนหรือไม่ว่า ที่ผ่านมาเรากดดันมาตลอด เราได้รับข้อมูลว่าถ้ายังไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องให้คนเข้าใช้ ซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่มีการเข้าใช้ประโยชน์อาคาร แต่ต้องเจรจาและกดดันเพิ่มมากขึ้น เพราะในบริเวณนั้นฝ่ายกัมพูชาเริ่มก่อตั้ง ต้องกดดันให้เขาพิจารณาทำลาย
เมื่อถามว่านอกจาก 17 พื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ที่ฝ่ายกัมพูชารุกล้ำขึ้นมา มีพื้นที่อื่นๆ เพิ่มอีกหรือไม่ ผบ.ทร.กล่าวว่า จากการตรวจสอบไม่มีเพิ่ม บางจุดเราประท้วงเขาก็หยุดสร้าง แต่บางจุดเราประท้วง เช่น บางคูเรดเขาก็กลบ ถนนบางสายเมื่อเขาทำแล้ว ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เลี้ยวมาในไทย เขาก็หลีกเลี่ยงไปทางอื่น แต่ส่วนใหญ่ฐานที่มั่นทางทหารก็จะมีที่บ้างชำรากเท่านั้น
เมื่อถามถึงการขีดเส้นพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว วันที่ 10 ต.ค.นี้ ให้ชาวกัมพูชาอพยพออกจากพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ทาง ทร.จะสนับสนุนกองทัพภาคที่ 1 อย่างไร ผบ.ทร.กล่าวว่า เราพร้อมเพราะประสานแผนตลอด ผบ.กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รายงานอยู่ตลอด พูดคุยกับกองทัพภาคที่ 1-2 ถือว่าเราได้ประสานการปฏิบัติ เราทำงานจังหวะของการเดิน ก็ต้องไปด้วยกัน
ด้าน พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้ามและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีบ้าน 3 หลัง บริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด ที่รุกล้ำเขตแดนประเทศไทย และสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน สำหรับจุดที่พบว่ายังมีการรุกล้ำเหลืออยู่ ทางกองทัพเรือ จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดต่อไป เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามยุติการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยโดยเร็ว
ด้าน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยรายละเอียดการหารือทวิภาคีของ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับ นายอิวายะ ทาเกชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 80 ที่นครนิวยอร์ก โดยนายสีหศักดิ์ได้แจ้งท่าทีของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำความปรารถนาของไทยที่จะเห็นสันติภาพและการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี พร้อมทั้งได้ขอบคุณญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ 22 (อนุสัญญาออตตาวา) ที่มีบทบาทแข็งขันในการผลักดันให้กัมพูชาร่วมมือกับไทยเพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างกัน