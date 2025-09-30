ครม.นัดเคาะใช้งบค้างท่อวันนี้ลุ้น ‘คนละครึ่ง’ ธรรมนัสลุยอุ้มสินค้าเกษตร สั่ง ‘อรรถกร’ แก้จีนไม่มาเที่ยวไทย
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอามินทร์ มะยูโซะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ร.อ.ธรรมนัสเปิดเผยว่า แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด่วนภายใน 4 เดือนจะเดินหน้านโยบายต่อเนื่องที่เคยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปี 2568 โดยจะเน้นให้ความสำคัญไปที่การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ แก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง แก้ปัญหาเรื่องการต่อรองภาษีกับสหรัฐอเมริกาที่จะกระทบต่อสินค้าเกษตรภายในประเทศ แก้ปัญหาความไม่สงบตามแนวชายแดน และครอบคลุมไปถึงการแก้ปัญหาเรื่องการปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนนำเข้าผิดกฎหมาย โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงานชุดพญานาคราชใหม่ทั้งหมด ซึ่งตนจะคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำเนินการ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด
“ส่วนเงื่อนไขการนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐ ยืนยันจุดยืนของกระทรวงเกษตรฯจะยึดผลประโยชน์ของเกษตรกรไทย ไม่ยอมให้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหมูในประเทศอย่างแน่นอน สำหรับการแก้ไขปัญหาราคาข้าวหอมมะลิจะใช้มาตรการเร่งด่วนภายใน 3 เดือน เพื่อดูแลราคาข้าวนาปี โดยจะมีโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกออกสู่ตลาด เพื่อพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำ” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ด้านการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ จะมีนโยบายทำให้ราคายางพุ่งไปถึงตัวเลข 3 หลักนั้น ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ หลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและมอบนโยบายต่อข้าราชการกระทรวงเกษตรฯแล้ว กระทรวงเกษตรฯจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรับซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์จาก กยท. รวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยางของ กยท.ทั้งหมด ตลอดจนจะมีการขยายตลาดยางไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งจะเดินทางไปเจรจากับประเทศผู้ค้าสำคัญ โดยเฉพาะประเทศจีน และขอย้ำว่าภายในระยะเวลา 4 เดือนสินค้าเกษตร ในภาพรวมจะต้องมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
ร.อ.ธรรมนัสเปิดเผยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่า ขณะนี้ยอมรับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากหลายปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ เบื้องต้นมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้หารือร่วมกับนายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้สะท้อนปัญหาให้รัฐบาลไทยเร่งแก้ไข อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยหลากหลายและทันสมัยมากขึ้น แก้ปัญหาพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก แก้ปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความกังวลใจให้กับนักท่องเที่ยวจีน และท่าทีของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีบางคนดูหมิ่นคนจีน ทำให้ฝ่ายจีนไม่พอใจอย่างมาก
“สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ตัวเลขการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนน้อยลงมาก เบื้องต้นได้มอบหมายให้นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้ว ส่วนกรณีมีระบุว่าไทยจะสามารถถึงนักท่องเที่ยวจีน 3 ล้านคนเข้ามาใน 3 เดือนนี้ น่าจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและมีการสื่อสารผิด แต่รัฐบาลจะพยายามเร่งออกมาตรการกระตุ้นและมาตรการดูแลความปลอดภัย เพื่อเร่งฟื้นความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยได้เพิ่มมากขึ้น” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว
ที่รัฐสภานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกจะมีการพิจารณาโครงการคนละครึ่งหรือไม่ว่า หลังแถลงนโยบาย ตนจะประชุมครม.
เมื่อถามถึงวาระการประชุม ครม.ในวันที่ 30 ก.ย.นี้ นายอนุทิน กล่าวว่า จะมีการพิจารณาขอใช้งบประมาณปี’68 ที่ยังคงค้างอยู่เพื่อนำมาดำเนินโครงการใหม่ และโครงการที่ต่อเนื่องของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ส่วนการดำเนินโครงการคนละครึ่งนั้น ขณะนี้ยังไม่มีมีการบรรจุในวาระ แต่ก็สามารถเสนอเข้ามาเป็นวาระจรเร่งด่วนได้
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครม. วันที่ 30 ก.ย.นี้ กระทรวงมหาดไทยจะมีการเสนอ ขออนุมัติงบเยียวยาพื้นที่ประอุทกภัยน้ำท่วม และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาด้วย