อดีตส.ว. เขียน ซาบีดา รมว.วธ. มีภาพลักษณ์ สะท้อนความเป็นไทย หลากหลาย-ผสมผสาน 

อดีตส.ว. ยก ซาบีดา ภาพลักษณ์ชัด สะท้อนความเป็นไทย ความหลากหลาย ผสมผสาน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 สิงห์ชัย ทุ่งทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานี เขียนข้อเขียน เรื่อง “รมต.วัฒนธรรม “ซาบีดา ไทยเศรษฐ์”ความเป็นไทยที่หลอมรวมในตัวตน” โดยมีเนื้อหาดังนี้
หากใครถามว่า “ความเป็นไทย” คืออะไร? คำตอบอาจไม่จำเป็นต้องหาจากตำราเล่มหนา หรือถ้อยคำของปราชญ์โบราณ แค่ได้เห็นบุคลิกและกริยามารยาทของ รมต.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เราก็สัมผัสได้ทันทีว่านี่แหละ คือ ความเป็นไทย
ใช่ครับ เธอเป็นมุสลิม และใช่ เธอคือบุตรสาวของ ชาดา ไทยเศรษฐ บุคคลที่สังคมรู้จักกันดี แต่เหนือสิ่งอื่นใด เธอเติบโตขึ้นอย่างงดงามด้วยความอ่อนโยน นอบน้อม และเรียบง่าย
คุณค่าที่เป็นหัวใจของความเป็นไทย
แม้ดำรงวิถีมุสลิมอย่างเคร่งครัด แต่เธอยังสวมใส่ ผ้าไทย อย่างสุภาพ อ่อนหวาน และงดงาม สิ่งนี้สะท้อนเสน่ห์การผสมผสานอย่างกลมกลืน ระหว่างศรัทธาในศาสนา และความละเมียดละไมของวัฒนธรรมไทย
สังคมไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ ยืนยันว่า“นี่คือแผ่นดินที่โอบรับและเปิดกว้าง”ไม่ว่าใครมาจากเชื้อชาติ ภาษา หรือศาสนาใด หากอยู่ใต้ร่มพระบารมีก็ย่อมเป็น “คนไทย” อย่างสมบูรณ์ ประวัติศาสตร์ชี้ชัดแล้วว่า ดินแดนนี้ไม่เคยผลักไสใครให้เป็น “คนนอก” ตรงกันข้ามกลับโอบกอดทุกผู้คนให้เป็น พสกนิกรของแผ่นดินไทย
และนี่เองที่ทำให้ ความเป็นไทย ไม่ใช่เพียงเรื่องสายเลือด หากแต่เป็นเรื่องของ จิตวิญญาณ
วันนี้ รมต.ซาบีดา จึงไม่ใช่เพียงรัฐมนตรีหญิงรุ่นใหม่ แต่คือ หลักฐานที่มีชีวิต ว่า “ความเป็นไทย คือความหลากหลายที่รวมเป็นหนึ่งเดียว”
กริยามารยาทสุภาพ เสียงพูดเรียบง่าย และความอ่อนน้อมของเธอ ทำให้ผู้คนยอมรับโดยไม่แบ่งแยก วันวานเธออาจถูกเรียกว่า “ลูกสาวเจ้าพ่อ” แต่วันนี้ทั้งสังคมพร้อมใจกันเรียกเธอว่า “ลูกสาวของแผ่นดินไทย”
การปรากฏตัวของเธอในตำแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรม ไม่ได้สะท้อนแค่พลังคนรุ่นใหม่ แต่ยังเป็น สัญลักษณ์ของความเป็นไทย อ่อนโยน อ่อนน้อม เปิดกว้าง และไม่แบ่งแยก
และนี่คือคำตอบที่ชัดที่สุดว่า “ความเป็นไทย” จะยืนยงต่อไปได้อย่างไร ก็ด้วยการโอบรับความต่าง และหลอมรวมทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียว ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์
วันนี้ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ คือภาพสะท้อนของความเป็นไทยที่เราทุกคนควรภาคภูมิใจ
