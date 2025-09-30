แถลงนโยบาย อนุทิน วันแรก ล่วงถึงตี 2 วันนอร์ขอพักประชุม นัดใหม่ 9 โมงวันนี้ ฝ่ายค้าน เหลือเวลาถล่ม 3 ชม.กว่า
เมื่อเวลา 02.05 น. วันที่ 30 กันยายน ในการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย. นัั้น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า ตนขอพักการประชุม และนัดประชุมอีกครั้งในเวลา 09.00 น. วันนี้
ทั้งนี้ สำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ใช้เวลาไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 16 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 11 ชั่วโมง ประธานในที่ประชุม 53 นาที ส.ว. 1 ชั่วโมง 50 นาที และ ครม. 2 ชั่วโมง โดยฝ่ายค้านเหลือเวลาอีกประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที ส.ว. 1 ชั่วโมง 9 นาที ครม. 3 ชั่วโมง 54 นาที และประธานในที่ประชุม 6 นาที 12 วินาที