สุชาติ จ่อลุยสระแก้วตรวจพื้นที่ชาวกัมพูชารุกป่า สัปดาห์นี้ ยันเข้มใช้กม.ป้องอธิปไตย หนุนฝ่ายความมั่นคงจัดการเต็มที่
เมื่อ เวลา 07.10 น. วันที่ 30 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงการลงพื้นที่จ.สระแก้ว เพื่อติดตามดูเรื่องการบุกรุกพื้นที่ ว่า ในสัปดาห์นี้ ตนพร้อมด้วยนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมป่าไม้ จะลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เพื่อติดตามกรณีที่มีการแจ้งความชาวกัมพูชาบุกรุกพื้นที่โดยจะหารือกับ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ถึงเรื่องดังกล่าว รวมถึงให้กำลังใจแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ในฐานะที่ตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเขตตรวจราชการภาคตะวันออก ตนจะติดตามเรื่องการนำที่ดินของไทยกลับคืน ตามที่กรมป่าไม้ได้ไปปักป้ายไว้แล้วว่าเป็นพื้นที่ของไทยซึ่งชาวกัมพูชาบุกรุก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายของกรมป่าไม้ ซึ่งมีโทษจำคุกหลายปี เราต้องบังคับใช้กฎหมายโดยจะหารือกับฝ่ายความมั่นคง รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้ชัดเจน
“การบุกรุกป่า ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เมื่อเราปักป้ายแสดงสิทธิ์ไว้แล้ว เราต้องรักษาอธิปไตยของไทย รวมถึงต้องพิทักษ์สิทธิ์และดำเนินการตามกฎหมายของเรา และจะพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชายแดนที่เกิดเหตุปะทะสู้รบกัน ต้องสอบถามฝ่ายความมั่นคง เพื่อที่เราจะได้เข้าไปเสริม”
นายสุชาติ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี สั่งกำชับตนเพื่อให้ถ่ายทอดไปยังปลัดกระทรวงฯ และข้าราชการกระทรวงฯ ว่าพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่า และพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งติดกับแนวพื้นที่ชายแดนที่มีเหตุสู้รบกันระหว่างไทยกับกัมพูชา หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้น ให้เตรียมพื้นที่เหล่านี้ สำหรับเป็นที่พักให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวก ไม่ใช่เมื่อถึงเวลาฉุกละหุกแล้วไปอยู่วัดหรือโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ได้ดูพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติไว้รองรับโดยไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตของสัตว์ป่า รวมถึงให้คณะเจ้าหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายประชาชน ขอให้มั่นใจว่าไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วแก้ไขแบบลวกๆ ต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าถ้าเคลื่อนย้ายแล้วมีความปลอดภัยและมีความสุขใจ ซึ่งทุกกรมและทุกหน่วยงานได้รับนโยบายนี้ และพร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชน
ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการวางกรอบที่จะต้องผลักดันชาวกัมพูชาให้ออกจากพื้นที่ ให้หมดก่อนวันที่ 3 ต.ค.นี้ นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรฯสนับสนุนฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้ว การผลักดันในช่วงที่มีเหตุปะทะอยู่ ต้องให้ฝ่ายความมั่นคงหรือทหารเป็นผู้นำ โดยเอากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรฯ ไปประกอบการดำเนินการ ขณะที่เราพร้อมเป็นหน่วยสนับสนุนในทุกเรื่อง เหตุการณ์นี้ไม่ใช่การบุกรุกทั่วไป เราจึงต้องรักษาสิทธิ์ของเราเอาไว้ โดยการบังคับใช้กฎหมาย เราไม่ยอมอยู่แล้ว ขนาดคนไทยที่บุกรุก เรายังไม่ยอม แล้วกรณีของคนต่างชาติ ที่มีปัญหากับเรา จะไม่ดำเนินคดีได้อย่างไร ขอย้ำว่าเราต้องบังคับใช้กฎหมายและขอให้ทุกคนมั่นใจว่าเราทำเต็มที่และไม่ยอมแน่นอน