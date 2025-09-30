ทร. เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกัมพูชา 17 จุด ล้ำเขตแดนไทย จุดสุดท้าย ‘กาสิโน’

ทร. เร่งเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกัมพูชา 17 จุด ล้ำเขตแดนไทย จุดสุดท้าย กาสิโน ชี้ตึกมีขนาดใหญ่ ต้องขอความร่วมมือหลายฝ่าย
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ กล่าวยืนยันได้รื้อบ้าน 3 หลังกัมพูชารุกล้ำเขตไทยหมดสภาพแล้วไม่สามารถใช้ดำเนินการได้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่มีหลายจุดที่มีการรุกล้ำเขตแดนที่ไทยกำหนดไว้
ส่วนตึกกาสิโน ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ตอนนี้ยังใช้ความพยายามในการไล่รื้อถอน 17 จุด ซึ่งการรื้อถอนใดๆจะอยู่ในเกณฑ์ที่กัมพูชายอมรับได้ เพื่อให้เดินหน้าต่อให้ครบทั้ง 17 จุด คาดว่าจุดสุดท้ายคือ ตึกกาสิโน อาจต้องขอความร่วมมืออีกหลายฝ่ายในการเข้าไปดำเนินการ เพราะตึกค่อนข้างใหญ่
