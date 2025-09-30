อนุทิน ยันประวัติ รมต.ตรวจมาดีแล้ว ไม่ปรากฏคนมีความผิด เบรกแนวคิดเมืองคู่แฝด แนวชายแดน

‘อนุทิน’ ปัดเมืองคู่แฝด แค่แนวคิดหลังคุยกันได้ ยันประวัติ รมต.ตรวจมาดีแล้ว
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม มีแนวคิดทำเมืองคู่แฝด บ้านหนองจาน-บันเตียเมียนเจย แก้ปัญหารุกล้ำเขตชายแดนไทย-กัมพูชา คิดว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ว่า ตอนนี้ยัง ตอนนี้เน้นเรื่องการรักษาอธิปไตยและดินแดนของประเทศ และดำเนินการตามกฎหมายให้เคร่งครัด ตอนนี้ยังไม่น่าอันนั้นเป็นแนวคิดเมื่อพูดคุยได้แล้ว แต่ตอนนี้ยังพูดคุยไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้น
เมื่อถามว่า ต้องถามความเห็นคนในพื้นที่ก่อนหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า คนในพื้นที่ ถ้าเป็นคนไทยก็ไม่ต้องถามอะไร เพราะมีความชัดเจนอยู่แล้ว ถ้าเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทย
นอกจากนี้ นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีสมาชิกรัฐสภาอภิปรายเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีเป็นจำนวนมาก ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะเรียกความเชื่อมั่นและกู้ศรัทธารัฐบาลให้กลับมาอย่างไรว่า ตนตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสอบ ทั้งประวัติอาชญากรรม ประวัติการศึกษา ซึ่งได้รับการยืนยันว่าไม่มีข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้รับการแต่งตั้งไปมีความผิดหรือขาดคุณสมบัติ และยังเรียกประชุมหน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
เมื่อถามว่า รัฐมนตรีที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวสวนกลับมาทันทีว่า กฎหมายเขาว่าอย่างไร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นิวไฮอีกแล้ว! ทองพุ่งแรง รูปพรรณทะลุกว่า 6 หมื่นบาท ลุ้นไปต่อ วันนี้ราคาขึ้นแล้ว 1,100
- นย.สร้างถนนเลียบชายแดนไทย-กัมพูชาเร่งด่วน 15 กม. พบวัตถุระเบิด-ทุ่นระเบิด อื้อ
- อนุทิน โต้ น้ำ จิราพร เล่ายิบนาทีทวงเก้าอี้มท. แย้มมีคนสั่งอิ๊งค์มา บอกเป็นไพ่ใบสุดท้าย
- จ.เลย เจอฤทธิ์พายุบัวลอย ฝนตกตลอดคืน น้ำป่าไหลหลาก-ท่วมหลายจุด ถนนใน อ.เมือง พังถล่ม