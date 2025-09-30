นย.สร้างถนนเลียบชายแดนไทย-กัมพูชาเร่งด่วน 15 กม. พบวัตถุระเบิด-ทุ่นระเบิด อื้อ

นย. สร้างถนนเลียบชายแดนไทย-กัมพูชาเร่งด่วน 15 กม. ส่งกำลังบำรุง พบวัตถุระเบิด-ทุ่นระเบิด อื้อ
เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2568 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) ได้ดำเนินการทำถนนเลียบแนวชายแดนเป็นการเร่งด่วนระยะทาง 15 กิโลเมตร เพื่อเป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวน ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการละเมิดอธิปไตย และดำเนินการแก้ไขลักษณะภูมิประเทศรูปตัวยู ( U ) ให้กลับสู่สภาพเดิม โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 15 ก.ย.2568 – 29 ก.ย.2568 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 15 ก.ย.68 จัดตั้งกองอำนวยการ
วันที่ 16 ก.ย. 68 เริ่มดำเนินการเปิดเส้นทาง ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร
วันที่ 17 ก.ย. 68 ดำเนินการได้ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร
วันที่ 18 ก.ย. 68 ดำเนินการได้ระยะทาง 3 กิโลเมตร
วันที่ 19 ก.ย. 68 ดำเนินการได้ระยะทาง 900 เมตร
วันที่ 20 ก.ย.68 ดำเนินการได้ระยะทาง 500 เมตร
วันที่ 21 ก.ย. 68 ดำเนินการได้ระยะทาง 400 เมตร
วันที่ 22 ก.ย. 68 ดำเนินการได้ระยะทาง 800 เมตร
วันที่ 23 ก.ย. 68 ดำเนินการได้ระยะทาง 900 เมตร
วันที่ 24 ก.ย. 68 ดำเนินการได้ระยะทาง 500 เมตร
วันที่ 25 ก.ย. 68 ดำเนินการได้ระยะทาง 500 เมตร
วันที่ 26 ก.ย. 68 ดำเนินการได้ระยะทาง 900 เมตร
วันที่ 27 ก.ย. 68 ดำเนินการได้ระยะทาง 300 เมตร
วันที่ 28 ก.ย. 68 ดำเนินการได้ระยะทาง 800 เมตร
โดยระหว่างการจัดสร้างถนน ได้ส่งช่างเข้าเคลียร์พื้นที่ตลอดแนวกระทั่ง ตรวจพบวัตถุระเบิดและทุ่นระเบิดในพื้นที่จำนวนมาก ประกอบด้วย
1.ส่วนหางของลูกระเบิดยิง จากปลย.AK 47 Type 67 (เบกาลอง) จำนวน 1 หาง
2.กระสุนปืน.ปรส. ขนาด 75 มม. จำนวน 58 นัด
3.ทุนสังหารบุคคล แบบกระโดดระเบิด Type 69 จำนวน 9 ทุ่น
4. ลูกกระสุนปืนใหญ่ ขนาด 120 มม.จำนวน 1 นัด
5.ทุ่นระเบิดดักรถถัง ระเบิดอยู่กับที่ Type 59 จำนวน 1 ทุ่น
6.ลูกยิงปืนคอ (ลย./ค.) ขนาด 81 มม. จำนวน 4 ลูก
7.ดินส่งจรวด PG 2 สภาพเก่า จำนวน 5 แท่ง
โดยชุดตรวจพิสูจน์ฯ ได้ทำการนิรภัย และเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัย เพื่อทำลายต่อไป ส่วนเส้นทางได้ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นที่ ที่เครื่องจักรสามารถดำเนินการได้ ยังคงเหลือระยะทางจริงอีก 4 กิโลเมตร หรือ ร้อยละ 26%
