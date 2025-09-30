โสภณ ยก บุรีรัมย์โมเดล แก้ยาเสพติด บอกทำเป็น ทำได้ดีด้วย รับนโยบายกัญชามันจบแล้ว

โสภณ ยกบุรีรัมย์โมเดลแก้ยาเสพติด บอกทำเป็น ทำได้ดีด้วย รับนโยบายกัญชามันจบแล้ว
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ฐานะรองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญเป็นวันที่ 2
จากนั้นเวลา 11.07 น. นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกฯ ลุกขึ้นชี้แจงเรื่องปัญหายาเสพติดว่า ตนให้ความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างสูงมาก ปัญหานี้เราสะสมกันมาเป็นสิบปีแล้ว เราไม่ได้เอาจริงจังมาสิบปีแล้ว ปัญหายาเสพติดที่จะแก้ได้ หลายคนอาจจะมองมาที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.)
มีครั้งนี้ที่นายกฯ มาจากพรรค ภท.การแก้ไขปัญหายาเพสติดต้องบูรณาการ นายกฯต้องสำคัญที่สุด ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องร่วมกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะตำรวจ ฝ่ายปกครอง ทหาร สาธารณสุข ที่แล้วมาเราตั้งงบแก้ปัญหายาเสพติดไว้กระจัดกระจาย เบี้ยหัวแตกไปหมดมีทุกกระทรวง งบที่ตั้งไว้ 6 พันกว่าล้านบาท ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ตั้ง
นายโสภณ กล่าวว่า สิ่งแรกที่จะทำรัฐบาลชุดนี้จะต้องบูรณการแก้ปัญหายาเสพติดเหมือนโมเดลที่ตนทำไว้ที่ จ.บุรีรัมย์ ยืนยันว่าพวกตนทำได้เรื่องปัญหายาเพสติดที่ จ.บุรีรัมย์ คือโครงการรวมพลังและศรัทธาต้านยาเสพติด ใน 6 อำเภอเราบูรณาการกันจริงๆ เอาผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ มาทำเวิร์กช็อป และประชาชนมีส่วนร่วมโมเดลนี้ทำได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ถ้าจะแก้ปัญหายาเพสติดโดยวาทกรรมไม่มีทาง ประเทศเราอีก 4 ปีถ้าไม่ดำเนินการจริงจัง จะเป็นประเทศที่ง่อยเปลี้ยเสียขา เพราะประชาชนพึ่งยาเสพติดตั้งแต่บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา ยาบ้า กระท่อม
นายโสภณ กล่าวต่อว่า วันนี้เราต้องร่วมกัน หวังว่ารัฐบาลโดยการนำของนายอนุทินจะทำหลักดีๆ
จะไม่พอใจในตัวเลข จะไม่ใช้นโยบายที่จับต้องไม่ได้ สิ่งที่จะต้องทำต่อไป คือกลับมาดูเรื่องกฎหมาย
ต้องทบทวนกฎหมาย สิ่งที่ทาง จ.บุรีรัมย์ทำไว้อาจจะเป็นโมเดลที่ยากถ้าส่วนราชการไม่ร่วมมือ
ที่สำคัญ สส.จริงใจที่จะทำ ยืนยันว่าเราทำได้ ทำเป็น และทำดีด้วย ทำได้ทันทีใน 4 เดือน
ส่วนเรื่องกัญชา พรรค ภท.ไม่ปฏิเสธเรื่องนโยบายของพรรคที่เสนอเรื่องกัญชา เราเอากฎหมายเข้าสภา สภาก็ผ่าน แต่น่าเสียดายที่ในยุคปลายของสภาชุดนั้น ท่านก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น กฎหมายที่จะควบคุมกัญชามันไม่ผ่านสภา จึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ฉะนั้นเรื่องกัญชาที่คนถาม มันจบแล้ว พวกตนมีหน้าที่ปราบปรามยาเพติด และทำให้เป็นตัวอย่าง วางรากฐานใน 4 เดือนทำทันที