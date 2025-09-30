การเมือง

ขัตติยา จี้ รมต.ดีอีป้ายแดง เร่งเอาผิดคนเสนอเงิน40ล. ชี้ความผิดสำเร็จแล้ว อย่าโยนบาป พท.

“ขัตติยา” จี้ รมต.ดีอีป้ายแดง เร่งเอาผิดคนเสนอสินบน ชี้ความผิดสำเร็จแล้ว ติงอย่าใช้เวทีสภาโยนบาป พท. ย้อนถามเป็นรบ.ไม่กี่วันถึงมีคนกล้าเสนอเงินให้แล้ว

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์เอ็กซ์ว่า
เห็นท่าน รมต.ดีอี ป้ายแดง อภิปรายว่ามีคนกล้าเสนอเงินถึง 40 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อแลกกับการไม่จับและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยท่านก็ตั้งคำถามว่านี่เป็น “ประเพณีปฏิบัติ” ตั้งแต่สมัยรัฐบาลเพื่อไทยหรือไม่

ดิฉันในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย ขอชี้แจงว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลเพื่อไทย ไม่เคยปรากฏกรณีที่มีผู้ใดติดต่อรัฐมนตรีของพรรคเราเพื่อเสนอสินบน เพราะแนวทางของเรามีจุดยืนชัดเจนในการปราบปรามอาชญากรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด

ดิฉันอยากย้อนถามกลับไปยังท่านรัฐมนตรีว่า เหตุใดพอพรรคของท่านเพิ่งมาเป็นแกนนำรัฐบาลไม่กี่วัน ถึงได้มีคนกล้ารีบติดต่อหาท่านเพื่อเสนอเงินเร็วเพียงนี้ หรือเป็นเพราะพรรคของท่านมีภาพลักษณ์ที่ทำให้เหล่ามิจฉาชีพเข้าใจไปว่า มีช่องทางในการพูดคุยเรื่องที่ผิดกฎหมายเช่นนี้ได้ใช่หรือไม่?

“ประเพณีปฏิบัติ” ที่ท่านกล่าวมา ดิฉันกังวลใจว่ามันอาจกำลังจะเริ่มขึ้นในรัฐบาลชุดนี้มากกว่าหรือไม่คะ ที่สำคัญการที่มีคนพยายามติดต่อเสนอเงินเช่นนี้ ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 ฐาน “ให้สินบนเจ้าพนักงาน”

ท่าน รมต.ป้ายแดงจึงยิ่งต้องพิสูจน์ความจริงใจ ด้วยการหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ ไม่ใช่เพียงใช้เวทีของสภาเพื่อโยนคำถามให้พรรคอื่นเสียหาย

เพราะหากปล่อยไว้โดยไม่เร่งดำเนินการ จะยิ่งย้อนกลับมาทำลายภาพลักษณ์ของรัฐบาลและพรรคของท่านเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มากกว่าค่ะ

