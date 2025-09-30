พท. เตือน ‘ไชยชนก’ ออกตัวแรง ปมสินบน 40 ล้าน ส่อละเว้นหน้าที่ฯ คาใจทำไมผู้ร้ายโผล่ยุค รบ.หนู

‘ดนุพร’ จี้ ‘ไชยชนก’ เร่งเอาผิดแก๊งคอลฯ หลังมีคนเสนอสินบน 40 ล้านต่อเดือน ส่อละเว้นปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ถามกลับทำไมผู้ร้ายเพิ่งโผล่ยุค รบ.ภูมิใจไทย
เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบคำถามระหว่างการอภิปรายนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีตอนหนึ่งระบุว่า “มีคนติดต่อหาตน ผ่านสมาชิกสภาที่รู้จักกัน เสนอมอบเงินให้เดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อไม่ให้ตนในฐานะ รมว.ดีอีจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์และเว็บไซต์พนันทั้งหลาย” ว่า
กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องร้ายแรง มีแก๊งลวงโลกใช้สมาชิกสภามาเจรจาให้สินบนรัฐมนตรี นายไชยชนก อ้างว่าได้ปฏิเสธข้อเสนอไปแล้ว แต่เรื่องนี้จบแค่นี้ไม่ได้ นายไชยชนกในฐานะ รมว.ดีอีต้องใช้เวลาที่มีอยู่ 4 เดือนนี้ กระชากหน้ากากแก๊งคนชั่วเหล่านั้นมาดำเนินคดีให้ได้
“สำหรับผมเวลา 4 เดือนตาม MOA รมว.ดีอีไม่ต้องทำอะไร แค่ตามจับคนชั่วเหล่านี้มาดำเนินคดีให้ได้ ก็ถือเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ และเป็นประโยชน์มหาศาลต่อประชาชนและประเทศชาติ ตรงกันข้ามถ้าท่านเพิกเฉย ทำได้แค่ปล่อยๆ ในสภา ไม่ได้ดำเนินการอะไรก็เท่ากับว่าท่านให้ท้ายคนชั่วเหล่านี้สร้างความพินาศให้กับคนไทยต่อไป“ นายดนุพร กล่าว
นายดนุพร กล่าวต่อว่า การปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายอาชญากรออนไลน์ข้ามชาติโดยรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนมองเห็นผลงานได้อย่างชัดเจน จากการเดินหน้าเต็มระบบในแถบประเทศเมียนมามาจนถึงฝั่งกัมพูชา ท่านลองถามพี่น้องประชาชนได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา มีใครโทรมาหลอกลวงหรือไม่ แต่จะดีที่สุดหากท่านกรุณาถามประชาชนด้วยว่า พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนี้กลับมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนอีกครั้งช่วงเวลาใด ใช่ช่วงเวลาเดียวกันกับที่พวกท่านจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จหรือไม่
”ผมยังจำวันที่ท่านสะอึกสะอื้น พูดในสภาว่าไม่ยอมรับกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้ดี แต่วันนี้ท่านเล่าเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาติดสินบนด้วยอาการเรียบเฉย ไม่รู้ว่าสำหรับท่านถือว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาหรืออย่างไร หากท่านรับรู้เรื่องนี้แล้ว ไม่ดำเนินการตามกฎหมายท่านจะกลายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องระวังประชาชนจะมองว่าเป็นรัฐมนตรีออกตัวแรง แต่ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ เหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาหรือไม่” นายดนุพร กล่าว
นายดนุพร กล่าวอีกว่า ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะจัดการเรื่องนี้ให้ความจริงปรากฏ ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกต เพื่อใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลเพื่อไทย เพราะหากเป็นเช่นนั้น ตนก็มีข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่าในสมัยที่ รมว.ดีอี ชื่อ “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” เหตุใดผู้ร้ายจึงไม่กล้าปรากฏตัว แต่กลับมาปรากฏตัวเมื่อกระทรวง DE มีรัฐมนตรีคนใหม่ที่ชื่อ “ไชยชนก ชิดชอบ”
