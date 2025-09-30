ว่าที่ ผบ.ทอ. ลั่นไม่มีเวลาฉลองรับตำแหน่ง ยังมีทหารอยู่ชายแดน เผยคำสั่งการแรก ต้องพร้อมรบ

ว่าที่ ผบ.ทอ. ลั่นไม่มีเวลาเลี้ยงฉลอง-ยินดีรับตำแหน่ง เพราะยังมีทหารปฎิบัติหน้าที่แนวชายแดน สั่งหน่วยขึ้นตรง ทอ. เตรียมพร้อมปฏิบัติ ย้ำ เราไม่ต้องการสงคราม แต่ถ้าต้องการสันติภาพ ต้องพร้อมรบ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ว่าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ โดย พล.อ.อ.เสกสรร ได้ขอบคุณ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ที่ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ซึ่งตนตั้งปณิธานไว้ว่า จะกระทำทุกวิถีทางด้วยหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจที่ตนมี สานต่อภารกิจของ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี ที่จะทำให้กองทัพอากาศมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้จนได้
พล.อ.อ.เสกสรร กล่าวอีกว่า ตนไม่คิดว่า จะมีเวลามาเลี้ยงฉลองการรับตำแหน่ง หรือรับการแสดงความยินดีใด ๆ ในขณะที่ยังมีพี่น้องทหารปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน เพื่อรักษาธิปไตย อยู่ทุกวัน ทุกคืน และสิ่งแรกที่ตนจะกระทำคือ จะสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ทันที เมื่อรับคำสั่ง และคิดว่า เราไม่ได้ต้องการสงคราม แต่ถ้าเราต้องการสันติภาพ เราต้องพร้อมรบ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกองทัพอากาศ