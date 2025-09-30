ทนายเนวิน ชี้ จุลพงศ์ อยู่เกษ ขาดความจริงใจ ไร้สำนึกรับผิดชอบ อาจต้องดำเนินคดีใหม่

ทนายเนวิน ชี้ “จุลพงศ์ อยู่เกษ” ขาดความจริงใจ ไร้สำนึกรับผิดชอบ และไม่เคารพกระบวนการยุติธรรม กระทบต่อเกียรติยศของผู้เสียหาย อาจเป็นเหตุให้ต้องมีการพิจารณาดำเนินคดีใหม่ บททดสอบสำคัญของมาตรฐานคุณธรรมและความรับผิดชอบของผู้แทนราษฎร
เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ทนายความของนายเนวิน ชิดชอบ โพสต์เฟซบุ๊ส่วนตัว แสดงความผิดหวังและตำหนิการกระทำของ นายจุลพงศ์ อยู่เกษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีหมิ่นประมาทต่อครอบครัวชิดชอบ ในประเด็นที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ อันเป็นเรื่องที่ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจและติดตามมาโดยตลอด
ข้อเท็จจริงตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.960/2568 และหมายเลขแดงที่ อ.1479/2568 ของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ปรากฏชัดเจนว่า นายจุลพงษ์ ได้ยอมรับต่อศาลว่า ข้อมูลที่ตนได้นำไปอภิปรายและเผยแพร่ต่อสาธารณะเกี่ยวกับครอบครัวชิดชอบนั้น เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน และทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เสียหาย
ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยและบรรลุข้อตกลง โดยมีเงื่อนไขให้นายจุลพงษ์ต้องทำหนังสือขอโทษ เผยแพร่คำขอโทษผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อเนื่อง 7 วัน และบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เมื่อจำเลยได้ปฏิบัติตามครบถ้วน ศาลจึงอนุญาตให้ถอนฟ้องและให้คดีสิ้นสุดลง
แต่สิ่งที่น่าเสียใจและน่าตำหนิอย่างยิ่ง คือ หลังจากคดีสิ้นสุดไปแล้ว นายจุลพงษ์กลับให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณะว่า คำขอโทษดังกล่าวมิได้เกิดจากความสำนึกผิดโดยแท้จริง หากแต่เป็นเพียงการกระทำเพื่อให้คดีอาญายุติลงโดยเร็ว อีกทั้งยังกลับไปใช้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นเดิมซ้ำอีกครั้ง พร้อมทั้งพาดพิงครอบครัวชิดชอบในลักษณะที่สร้างความเสียหายซ้ำซาก
การกระทำดังกล่าวถือเป็น การย้อนแย้งกับคำรับสารภาพและหนังสือขอโทษที่ได้ทำไว้ต่อศาลและต่อประชาชน แสดงถึงการขาดความจริงใจ ไร้สำนึกรับผิดชอบ และไม่เคารพกระบวนการยุติธรรม ทั้งยังเป็นการกระทำที่ซ้ำเติมให้เกิดความเสียหายแก่ครอบครัวชิดชอบ ทั้งที่ผู้เสียหายได้แสดงเมตตาและยุติคดีไปแล้ว
พฤติกรรมเช่นนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อเกียรติยศของผู้เสียหาย แต่ยังบ่อนทำลายความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสภาผู้แทนราษฎร เพราะสะท้อนถึงการใช้สิทธิในฐานะสมาชิกสภาฯ โดยไม่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม
ที่สำคัญ การที่นายจุลพงศ์ได้ให้การยอมรับผิดในศาลแล้วกลับออกมาปฏิเสธต่อสาธารณะนั้น อาจเข้าข่ายการให้การอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจปล่อยผ่านไปได้ และอาจเป็นเหตุให้ต้องมีการพิจารณาดำเนินคดีใหม่ตามกรอบของกฎหมาย ทั้งเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของครอบครัวผู้เสียหาย และเพื่อปกป้องหลักนิติธรรมของประเทศไม่ให้ถูกทำลายลงด้วยพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบเช่นนี้
เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข้อพิพาทส่วนบุคคล หากแต่เป็น บททดสอบสำคัญของมาตรฐานคุณธรรมและความรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรต่อสังคม และประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินด้วยตนเองว่าการกระทำเช่นใดคู่ควรกับเกียรติภูมิของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง