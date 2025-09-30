วิโรจน์ จี้ถามขบวนการทุนเทาฮุบหุ้นพลังงาน หวั่นทำไทยเป็นศูนย์กลางฟอกเงิน

‘วิโรจน์’ จี้ ‘อนุทิน’ ตรวจสอบ ‘เบนจามิน’ ขบวนการทุนเทาข้ามชาติฮุบหุ้นบางจากฯ หวั่นเงินเทาทะลักทำไทยเสียโอกาส กลายเป็นศูนย์กลางฟอกเงิน-มาเฟียข้ามชาติ โยงรัฐบาล ‘เศรษฐา’ มีเอี่ยวทำ ส.ส.เพื่อไทยเดือดป้องถ้าเกี่ยวข้องเอาไปตัดหัวทิ้งได้เลย ปูด ‘ธรรมนัส-นฤมล’ รับผลบุญร่วมด้วย
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มี นายมงคล สุระสัจจะ รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน อภิปรายว่า หากรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ใส่ใจในการปราบปรามคอลเซ็นเตอร์ตามการแถลงนโยบาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแกะรอย และติดตามตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของ บริษัทบางจากฯ
เรื่องนี้มาจากรายงานในปี 2567 ที่มีกองทุนลึกลับพยายามเข้าซื้อหุ้นบางจากทั้งหมดที่กองทุนประกันสังคมถือครองไว้อยู่ 14.18% เป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท ซึ่งมีการยืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องจริง ประเด็นอยู่ที่ว่าคณะอนุกรรมการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม พยายามสอบถามตัวจริงผู้ที่จะมาซื้อหุ้นเป็นใคร แต่ไม่เคยได้รับคำตอบ จึงทำให้ดีลการซื้อหุ้นไม่เกิดขึ้น ซึ่งนายอนุทินสามารถสอบถามได้จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงานในขณะนั้น
นายวิโรจน์กล่าวว่า ต่อมาปรากฏข่าวใหญ่กองทุนจากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้ามาถือครองหุ้น ในสัดส่วนสูงถึง 14% แต่ถืออยู่เพียงชั่วคราวก็รีบเทขายหุ้นถึง 9% ให้กับบริษัทของไทย และบริษัทดังกล่าวมีการไล่ซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่องจนกวาดหุ้นไปครองถึง 20% ซึ่งธุรกรรมเหล่านี้เชื่อมโยงไปถึงนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ซึ่งมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และบรรดานายทุนและกลุ่มทุนธนาคารในกัมพูชา นอกจากนี้ในไทยยังมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับนักการเมืองหลายคนอย่างแนบแน่นไม่แพ้กัน
นายวิโรจน์กล่าวต่อว่า เมื่อภาพเหล่านี้ปรากฏต่อสาธารณชนก็อดไม่ได้ที่จะทำให้เกิดการสงสัย ว่าตกลงแล้วความเชื่อมโยงที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ นายเบนจามิน ถูกต้องข้อสงสัยอย่างหนักว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับทุนเทา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การหลอกลวงออนไลน์ ธุรกิจเถื่อน อาชญากรรมไซเบอร์ ที่มีฐานปฏิบัติการใหญ่อยู่ในกัมพูชา ซึ่งมีมูลค่าถึง 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 4-6 แสนล้านบาท เท่ากับ 60% ของจีดีพีกัมพูชา ซึ่งมีประชาชนไทยตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์สูงถึงปีละ 115,300 ล้านบาท ตกวันละ 316 ล้านบาท ความเสียหายของประเทศไทยสูงถึง 135,000 ล้านบาท
โดยมีรายงานว่า 1 ในผู้จัดการกองทุน CAI มีชื่อว่าแคทรียา บีเวอร์ ซึ่งเป็นภรรยาของนายเบนจามิน โดยนายเบนจามินไม่ใช่ชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของสมเด็จฮุนเซนโดยตรง ที่น่าตั้งคำถามคือครั้งนั้นบนหน้าเว็บไซต์ของบีไอซีกรุ๊ปเคยแอบอ้างเอาชื่อของนายวรภัค ธันยาวงศ์ รมช.คลัง ไปเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วมกับอดีตปลัดกระทรวง 2 กระทรวงและอดีตจเรตำรวจแห่งชาติ ซึ่งนายวรภัคเพิ่งออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยดำรงตำแหน่งในบีไอซีกรุ๊ป เพียงแค่เคยพบและพูดคุยกับนายยิม เลียก ประธานบีไอซีกรุ๊ป เมื่อหลายปีก่อน
หากเป็นเช่นนั้นจริงนายวรภัค ต้องฟ้องบริษัทบีไอซีกรุ๊ป ฐานผิดต่อ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ตนเชื่อว่านายอนุทิน น่าจะรู้จักับนายเบนจามินอยู่บ้าง เพราะในช่วงปลายปี 2567 บุคคลนี้เคยขอสละสัญชาติกัมพูชาและมาขอสัญชาติไทย แต่ถูกนายอนุทิน ซึ่งดำรงตำแหน่ง รมว.มหาดไทยในขณะนั้น ไม่เซ็นอนุญาต
นายวิโรจน์กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทบางจากฯ ไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจโรงกลั่นและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ได้ขยายธุรกิจไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะบริษัทบีซีพีอาร์ เพื่อดำเนินธุรกิจสำรวจปิโตรเลียม ซึ่งได้มีการประกาศร่วมมือกับบริษัทเชฟรอน เพื่อสำรวจปิโตรเลียมในแปลง G2/65 ในอ่าวไทย แต่ประเทศไทยมีเอ็มโอยู 44 กับกัมพูชาที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในบริเวณอ่าวไทย ซึ่งมีขนาด 2.6 หมื่นตร.กม. ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรปิโตรเลียมในทะเลมูลค่ามหาศาล มีการวางแผนเรื่องสัมปทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่การสำรวจยังไม่เกิดขึ้น เพราะข้อพิพาทไทย-กัมพูชา ยังไม่สิ้นสุด คำถามคือหากฝ่ายการเมืองดีลกันลงตัว บริษัทพลังงานรายใหญ่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทันทีเพื่อเปิดทางไปสู่อภิมหาโครงการแสวงหาประโยชน์จากปิโตรเลียมใต้อ่าวไทย
นายวิโรจน์กล่าวต่อไปว่า นี่คือข้อสงสัยและความกังวลของประชาชนทั้งประเทศ หากเงินที่มาไล่ซื้อหุ้นบางจากฯ เป็นเงินสกปรกที่มาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา นั่นหมายความว่าทุนเทาข้ามชาติขนาดมหึมาเข้ามายึดประเทศไทยผ่านตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังมีข้อสันนิษฐานที่น่ากลัวว่าทุนเทามหาศาลอาจมายึดกุมระบบการธนาคารของประเทศไทยโดยตรง และสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือเงินสกปรกก้อนโตจะเป็นกำแพงกีดกันเม็ดเงินสุจริตที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และเราจะสูญเสียโอกาสดึงดูดการลงทุนสมัยใหม่ สูญเสียการพัฒนาซัพพลายเชนที่สร้างงานให้กับแรงงานทักษะสูง เราอาจจะกลายเป็นดินแดนที่มีแต่มาเฟียข้ามชาติ
นายวิโรจน์กล่าวว่า นอกจากนั้นมีความพยายามซื้อหุ้นบางจากแล้วยังเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์เอ็มเอฟซี ซึ่งเป็นการจัดการกองทุนของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกองทุนประกันสังคม และกองทุนประกันสังคมก็ถือหุ้นบางจาก 15.1% นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงกับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติในสมัยที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรมว.เกษตรฯ ได้เสนอเรื่องข้อกำหนดฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ ที่เปิดทางให้สหกรณ์ทั่วประเทศนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งมีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งไปลงล็อกกับคุณสมบัติของเอ็มเอฟซี ซึ่งประชาชนสายมูบอกว่าเป็นผลบุญที่เกิดจาก ร.อ.ธรรมนัสไปทำบุญร่วมกับนายเบนจามินที่ จ.อุตรดิตถ์ และบุญหล่นทับจากการทำบุญร่วมกันที่วัดดวงแข
หากจำเรื่องของการขายอาคาร Skyy9 ได้ ผ่านบริษัทเอ็มเอฟซีให้กับกองทุนประกันสังคม ถ้าไม่มองว่าเป็นเรื่องผลบุญต้องถามว่าเป็นการค้ากำไรเกินควรเข้าข่ายการเอารัฐเอาเปรียบผู้ประกันตน และประเทศเรากำลังเผชิญหน้ากับขบวนการการเมืองที่เปิดช่องให้ย้ายเงินลงทุนเข้ามาเบียดบังผู้ประกันตนที่หรือไม่
นายวิโรจน์ยังกล่าวอีกว่า ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เล่ามาเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่สุจริตตรวจสอบได้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเงินสีดำมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมไซเบอร์ ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่เป็นหายนะระดับชาติ เท่ากับเรากำลังเปิดประตูเมืองให้ทุนเทาข้ามชาติเข้ามาหลอกคนไทย ซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยว่าทุนเทาข้ามชาติเหล่านี้มักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานประเทศ มีการอุ้มสมเครือข่ายการเมือง ซื้อข้าราชการระดับสูง เป็นลูกสมุน ใช้เงินสีเทาไปซื้อเสียงกำหนดนโยบาย กดขี่ประชาชน นายกฯ รมว.คลังและรมช.คลัง จำเป็นต้องเร่งสั่งการให้ ป.ป.ช. ป.ป.ง. ตรวจสอบเร่งด่วน