สีหศักดิ์ ยันทหาร-การทูต ต้องมีเอกภาพ ตอบโต้เขมร ต้องมียุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสาร

“สีหศักดิ์” แจง ไทยต้องมียุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสาร หลังเขมรนำไปสร้างความได้เปรียบ ยัน ไม่ปิดประตูเจรจา รอกัมพูชาพร้อม แสดงความจริงใจ ย้ำ เน้นการทำงานมีเอกภาพระหว่าง กต.-ทหาร
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ ที่มี นายมงคล สุระสัจจะ รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ ในวันที่สอง
จากนั้น เวลา 15.05 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ ชี้แจงประเด็นนโยบายต่างประเทศเกี่ยวกับความขัดแย้งไทย-กัมพูชาว่า เรื่องการต่างประเทศเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติ เพราะฉะนั้นความร่วมมือระหว่างพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้าน มีความสำคัญเพราะเราต่างก็ต้องการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของประเทศ เพราะฉะนั้น เมื่อมองไปข้างหน้า ตนก็อยากจะร่วมมือ และพูดคุยกับพรรคฝ่ายค้าน เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ปัญหาไทยกัมพูชาตอนนี้หลายมิติมากๆ ทั้งชายแดน ความมั่นคง อาชญากรรมข้ามชาติ เศรษฐกิจ การทหาร โดยไปโยงกับการเมืองภายในของแต่ละประเทศ ที่สำคัญคือความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศ
นายสีหศักดิ์กล่าวต่อว่า เราจะแก้ไขกันอย่างไร คือสิ่งที่ต้องมานั้งคิดร่วมกัน ซึ่งตนมองว่าเราต้องทำให้ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา กลับสู่สภาวะปกติ เราต้องพยายามก้าวข้ามความขัดแย้งที่มีอยู่ให้ได้ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอน สำหรับการเจรจาประเทศไทยจะคำนึงถึงสันติ แต่ไม่เกี่ยวกับอธิปไตยแห่งดินแดน ทั้งนี้ต้องดูความพร้อมของกัมพูชาด้วย สำหรับการแก้ปัญหาต้องมียุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ สิ่งสำคัญเรายังแก้ไขปัญหาแต่ละวันเฉพาะหน้า โดยต้องมียุทธศาสตร์ข้อมูลข่าวสาร ที่ทางฝ่ายกัมพูชาใช้เป็นประโยชน์อย่างมาก สร้างความได้เปรียบของเขา นำเวทีทวิภาคีไปสู่นานาประเทศ แต่ไม่ใช่ว่าตนปิดประตูสำหรับการเจรจา ถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เราก็ต้องพร้อม ปัญหาตอนนี้คือเขายังไม่แสดงความจริงใจที่จะเจรจากับเรา
“สำหรับการเจรจา เราต้องเจรจาหยุดยิงถาวร การเก็บทุ่นระเบิด การกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งหลาย การนำอาวุธหนักออกจากพื้นที่ เพื่อนำความสงบและปลอดภัยสู่ชายแดน จากนั้นเราจะพูดเรื่องปัญหาต่างๆ ที่เราประสบอยู่ตอนนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเจอกับปัญหาสลับซับซ้อน เจอวิธีการกลับไปกลับมาของกัมพูชา ที่สำคัญที่สุด การต่างประเทศต้องเริ่มภายในบ้านของเรา ที่ต้องมีเอกภาพในการทำงานร่วมกัน กระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผมดูแลจะเน้นการทำงานที่เป็นเอกภาพกับฝ่ายทหาร ผมคุยกับ รมว.กลาโหมทุกวัน ไม่เช่นนั้นเราจะดูอ่อนแอในสายตาอีกฝ่าย ขณะนี้การทูตต้องสนับสนุนการทหาร แต่ต่อไปถ้าพื้นที่เปิด การทหารก็ต้องสนับสนุนการทูต ผมเน้นเรื่องเอกภาพอย่างมาก” นายสีหศักดิ์กล่าว
