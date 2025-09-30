อนุทิน หยุดภารกิจหัวใจติดปีกไม่ได้ เผย ยิ่งเป็นนายกฯคนเดือดร้อน ต้องช่วยให้รอดก่อน 

อนุทิน หยุดภารกิจหัวใจติดปีกไม่ได้เผย ยิ่งเป็นนายกฯคนเดือดร้อน ต้องช่วยให้รอดก่อน
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจหัวใจติดปีกที่ จ.เลย โดยเปิดเผยว่า ก่อนเดินทางออกไปตนได้ตอบคำถามในสภาฯแล้ว และระหว่างไปปฏิบัติภารกิจก็ฟังการอภิปรายตลอด ตนรีบไป และรีบกลับมาก็เรียบร้อยดี โดยผู้ที่บริจาคเป็นเด็กผู้ชายอายุ 20 ปีที่ทะเลาะกันแล้วโดนลูกหลง พ่อแม่ตัดสินใจบริจาคอวัยวะ ทั้งไต ตับ หัวใจ และลูกตา ช่วยได้ถึง 7 คน
เมื่อถามว่าครั้งนี้เป็นการปฏิบัติภารกิจครั้งแรกในฐานนายกฯมีความรู้สึกอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เอาชีวิตคนให้รอดก่อน ยิ่งเป็นนายกฯคนเดือดร้อนยิ่งต้องช่วยให้รอดก่อน
เมื่อถามว่า จะแบ่งภารกิจอย่างไรระหว่างการเป็นนายกฯกับการทำภารกิจหัวใจติดปีก นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวนี้ระบบการสื่อสารมีตลอด ระหว่างที่รอคนหมอ ตนก็ฟังการอภิปรายตลอด โดยภารกิจนี้เลิกไม่ได้เพราะทำแล้วมีความสุข
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากช่วงเที่ยงที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องบินนำทีมแพทย์ นำโดย นพ.พัชร อ่องจริต ศัลยแพทย์ทรวงอกและหัวใจ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนพ. ธรรศ ตั้งกิจวนิชกุล แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินทางไปยัง จ.เลย เพื่อผ่าตัดนำอวัยวะ จากผู้เสียชีวิต และนามบริจาคไว้ โดยเป็นภารกิจเร่งด่วน เพื่อนำอวัยวะ ที่ยังสามารถใช้งาน ไปรักษาผู้ป่วยวิกฤต
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการผ่าตัดลุล่วงด้วยดี ผู้บริจาคอวัยวะเป็นชายอายุ 19 ปี ที่ได้มอบดวงตา 2 ข้าง ตับ 1 ชิ้น ตับอ่อน 1 ชิ้น ไต 2 ข้าง และหัวใจ 1 ดวง ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้พบกับครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ โดยได้กล่าวกับครอบครัวว่า “นี่คือการทำบุญครั้งใหญ่ หัวใจดวงนี้จะกลับไปเต้นใหม่ภายใน 6 ชั่วโมง” พร้อมสวมกอดพ่อแม่ของผู้บริจาคด้วยความซาบซึ้ง และเปิดเผยภายหลังว่า ภารกิจดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะทีมแพทย์ประสานเข้ามา เนื่องจาก ไม่สามารถหาเที่ยวบินพาณิชย์ ในการเดินทางไปได้ ตนจึงรับอาสาช่วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ทำภารกิจหัวใจติดปีก มาตั้งแต่ปลายปี 2557 และปัจจุบันนี้ ทำหน้าที่สนับสนุน ทีมแพทย์ไปแล้วกว่า 80 ไฟลต์บิน ช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า 200 ชีวิต เคยได้รับปีกกิตติมศักดิ์เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Executive HEMS Thai Sky Doctor) เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และยังเคยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสภากาชาดไทย จากภารกิจนี้ด้วย