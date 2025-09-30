อนุทิน จ่อควงบิ๊กเล็ก-ฝ่ายปกครอง ลุยชายแดนสุรินทร์ 3 ต.ค.นี้ หนุนทหารปฏิบัติหน้าที่

‘อนุทิน’ ควง ‘บิ๊กเล็ก-ฝ่ายปกครอง’ ลงพื้นที่ชายแดนสุรินทร์ 3 ต.ค.นี้ พร้อมลุยชายแดนอีสานใต้ หนุนทหารปฎิบัติหน้าที่ ส่วนฝ่ายปกครองดูแผนอพยพ หากสถานการณ์อันตราย ด้าน ศูนย์พักพิงพร้อมแล้วถ้าไม่ขยายวงกว้าง
เมื่อเวลา 16.35 น. วันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ตนจะลงพื้นที่ชายแดน 3 ต.ค.นี้ พร้อมกับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม และฝ่ายปกครอง เพื่อแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน เราอยากให้ทหารได้ทำหน้าที่การป้องกันชายแดนได้อย่างเต็มที่ ฝ่ายปกครองจะได้ดูแลประชาชน เตรียมแผนการอพยพ เพราะหากมีความเป็นอันตรายขึ้นมา น่าจะทำได้คล่องตัวขึ้น เพราะเราเคยมีประสบการณ์เมื่อ 1 เดือนก่อน
เมื่อถามว่า ศูนย์อพยพมีความพร้อมแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ศูนย์อพยพอยู่ในจังหวัดเดิมๆ ไม่ได้ขยายวงไปไหน การจัดเตรียมสามารถทำได้โดยเร็ว กระทรวงมหาดไทยก็มีความพร้อมอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า จะลงชายแดนกี่จังหวัด นายอนุทินกล่าวว่า จะไล่ไปเรื่อยๆ ทั้ง จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยจะเน้นไปในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง เพื่อไปให้ขวัญกำลังใจทหาร ส่วนจ.สระแก้ว จะลงพื้นที่สัปดาห์หน้า
เมื่อถามถึงกรณีมีการนำเสนอข่าวอาหารของทหารขาดแคลน นายอนุทินกล่าวว่า ตนถาม ผบ.ทบ. ได้รับคำยืนยันว่าไม่มีขาดแคลนแน่นอนไม่ได้กินแต่ปลากระป๋อง ไวไว เท่านั้น มีทั้งอาหารสดอาหารร้อน ผู้ใหญ่ของกองทัพ ยืนยันมาว่า ไม่มีเหตุเหล่านี้แน่นอน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คาดโครงกระดูกปริศนาบนตึกร้าง เป็น‘ผู้หญิง’ ไม่ใส่เสื้อผ้า กัน จอมพลัง ลงพื้นที่พบคนเร่ร่อนอยู่กับศพ
- บัสนักเรียน กลับจากทัศนศึกษา ฝนตก รถเสียหลักเฉี่ยวเก๋ง ไถลตกถนน นร.เจ็บ 9
- ปราสาทสายฟ้าบุกพ่ายเอฟซี โซล 0-3 ศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก
- อนุทิน ขอบคุณสภา โต้รบ.ไม่ง่อย ย้อนนี่หนูไม่ใช่เป็ด ยันชัดยึด MOA ยุบสภา เลือกตั้ง ประชามติ