วรภัค โต้  วิโรจน์ ยัน ไม่มีประวัติด่างพร้อย ลั่นครม.ไม่สนับสนุน ทำธุรกรรมผิดกฎหมาย-ฟอกเงิน

วรภัค โต้ วิโรจน์ ยัน ไม่มีประวัติด่างพร้อย ลั่น ครม.เศรษฐกิจ ไม่สนับสนุนทำธุรกรรมผิดกฎหมาย-ฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มี นายมงคล สุระสัจจะ รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
จากนั้นเวลา 15.50 น. นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงหลังถูกพาดพิงนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ว่า ตนทำงานมา 30 ปี ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้จัดการระดับสูงของธนาคารระดับโลก 2-3 แห่ง และตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย และในปี 2564 ปลายปีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของฟินันซ่า มีความสนใจขายหุ้นออกมา 29.9 เปอร์เซ็น
ซึ่งตนเป็นหนึ่งในกรรมการฟินันซ่ามาหลายปี มีความคุ้นเคยกับธุรกิจดี จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะตอนนั้นราคาหุ้นไม่แพง มาร์เก็ตแคป 2 พันกว่าล้านบาท หุ้น 29.9 เปอร์เซ็น ใช้เงินไม่กี่ร้อยล้านบาท โดยมีแผนว่าจะปฏิรูปองค์กรธุรกิจต่อยอดได้ตั้งบริษัทที่นายวิโรจน์ กล่าวถึง โดยตนถึงหุ้น 60 เปอร์เซ็น
ทั้งนี้ หุ้น 29.9 เปอร์เซ็น เป็นการซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์และหลังจากนั้นตนได้ขายหุ้นที่ซื้อมาออกไปเมื่อปลายปี 67 หลังจากเข้าไปถือหุ้นประมาณ 3 ปี โดยไม่ได้ขายให้บริษัทตามที่นายวิโรจน์กล่าวหา ซึ่งตนมีหลักฐานชัดเจน และยืนยันว่าในคณะรัฐมนตรี (ครม.)เศรษฐกิจ เราไม่สนับสนุนการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งธุรกรรมฟอกเงิน