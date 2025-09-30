จาตุรนต์ ซัด รบ.อนุทิน ตั้งนโยบายไม่เข้าใจปัญหาเร่งด่วน ลั่นหลายเรื่องไม่มีทางทำได้ใน 4 เดือน

‘จาตุรนต์’ ลั่น รัฐบาลจาก MOA นำไปสู่ปัญหา ซัด ตั้งนโยบายไม่เข้าใจปัญหาเร่งด่วนประเทศ หลายเรื่องไม่มีทางทำได้ใน 4 เดือน ชี้ รบ.ได้มาอาศัยช่องว่างจากพรรคที่สนับสนุน โวย บ้านเมืองจะเดินอย่างไร
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
จากนั้นเวลา 16.50 น. นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ตนเคยอภิปรายนโยบายมาหลายสมัย ในฐานะผู้ชี้แจงก็หลายครั้ง ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะคล้ายไปเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้อภิปรายนโยบายหรือบุคคลเลย แต่ชี้แจงว่าเหตุใดถึงได้สนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกฯ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกจากรัฐบาลที่มาจาก MOA และตนเคยอภิปรายจากตอนเลือกนายกฯว่า รัฐบาลจาก MOA แบบนี้จะนำไปสู่ปัญหา มีทั้งความรับผิดชอบ ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุล หรือการจะได้รัฐมนตรี นโยบาย มาอย่างไรก็ไม่รู้ ผู้ที่ไปทำ MOA ก็ไม่ได้ไปร่วมพิจารณาด้วย ระวังจะเกิดปัญหาในบารมีและไปแทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆ ครอบงำระบบ และอาจจะไม่ได้นำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ได้ หากไม่ได้ตรวจสอบการดีๆ
นายจาตุรนต์กล่าวต่อว่า การอภิปราย 2 วันที่ผ่านมาเหมือนเป็นการต่อจิ๊กซอว์แต่ไม่มีใครต่อเท่าไหร่ ต่างคนต่างวาง ที่เป็นส่วนของภาพใหญ่ ปรากฏว่าประท้วงกันมากก็แหว่งไปอีก ตนจะทำให้เห็นว่าภาพรวมทั้งหมดเป็นอย่างไร คือ รัฐบาลนี้ถ้าดูจากนโยบายแล้วไม่เข้าใจโจทย์เร่งด่วนสำคัญของประเทศ นั่นคือเศรษฐกิจไทยจะโตไม่ถึง 2 เปอร์เซ็นอย่างต่อเนื่อง การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เกษตรกรตกต่ำ ภาษีทรัมป์ ที่สำคัญคือไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ท่ามกลางปัญหาแบบนี้ ประเทศไทยต้องอยู่ตรงไหนในการค้าโลก โดยปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวไม่ทันโลกหากไม่ต้องมีมาตรการละเอียดแต่ต้องมีผู้นำรัฐบาลแสดงวิสัยทัศน์ให้ได้ว่าเราต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อให้เข้ากับความผันผวนของโลก หรือเพื่อให้เข้ากับการที่ประเทศไทยเจอปัญหามายาวนาน และมีหลายเรื่องที่ไม่มีทางทำได้ใน 4 เดือน
นายจาตุรนต์กล่าวต่อว่า ความสับสนของนโยบายเกิดจากการที่ MOA ชุดนี้ เกิดความสับสนว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศหรือไม่บริหารประเทศ เพราะไปบอกว่ามาเพื่อยุบสภาไม่ต้องบริหารประเทศ แต่เมื่อเขียนนโยบาย รัฐมนตรีก็ให้ข้าราชการช่วยกันเขียนส่งมาไม่มีการคุยกันระหว่างพรรคการเมือง หารือกันจริงจัง ไม่มี นอกจาก MOA แล้ว พอตอนร่วมรัฐบาลกันจริงไม่ได้คุยกันว่านโยบายสำคัญต้องการมีอะไร ให้เป็นเรื่องของกระทรวงเสนอกันมา จึงกลายเป็นลักลั่น มีนโยบายประเภทที่ 4 เดือนไม่มีทางทำได้แต่ก็เขียนเน้นอยู่ในนโยบาย รัฐมนตรีมาก็ยิ่งย้ำเข้าไปอีก นโยบายเหล่านั้นเหมาะสำหรับทำ 4 ปี แต่ท่านมาพูดในบริบทที่รัฐบาลนี้อยู่ใน 4 เดือน ทั้งออกกฎหมายเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ปรับปรุงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และทราบหรือไม่ว่าการออกกฎหมายแต่ละฉบับใช้เวลาเท่าไหร่ และมีอยู่ในคิวเท่าไหร่ นอกจากนี้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาที่ตกไปในสภาชุดที่แล้ว ตอนนี้ยังไม่มีแต่ท่านเขียนว่าจะปฏิรูปกฎหมายการศึกษา นั่นคือไม่เข้าใจสภาพความเป็นจริงเลย ส่วนที่ดูเหมือนจะทำได้และมีประโยชน์แต่จะเห็นผลทันจริงแค่ไหนคือเรื่องคนละครึ่ง นอกนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน ไม่มี
นายจาตุรนต์กล่าวว่า เรื่องที่เกี่ยวกับชายแดนใน 4 เดือน แล้วท่านประกาศนโยบายแบบนี้เป็นเรื่องล่อแหลมมาก คือการทำประชามติ MOU ไทยกัมพูชา ซึ่ง 4 เดือนนี้ท่านจะชี้แจงข้อมูลประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน เพราะกฎหมายประชามติบอกว่าต้องรณรงค์ได้ ซึ่งการประชุมเรื่อง MOU ในสภาแห่งนี้ทำมาหลายครั้งแต่เป็นการประชุมลับ เพราะกลัวข้อมูลจะไปถึงฝ่ายกัมพูชาจะรู้ว่าไทยคิดอย่างไร ต่อไปนี้จะทำประชามติในบรรยากาศที่ประชาชนยังมีความรู้สึกโกรธแค้น ไม่พอใจ แล้วไม่มีใครศึกษาอย่างจริงจัง เสี่ยงต่อการที่จะเกิดความเสียหายอย่างมาก 4 เดือนนี้ ท่านเตรียมการอะไรมากแค่ไหน และเตรียมรับผลที่จะเกิดแค่ไหน
นายจาตุรนต์กล่าวว่า ขณะนี้ระบบรัฐสภารวน รัฐบาลที่ได้มาโดยอาศัยช่องว่างจากการที่พรรคสนับสนุน เขาไม่เป็นรัฐมนตรี และตั้งกันตามใจชอบ เอาคนมีบาดแผลเต็มไปหมดไม่มีความน่าเชื่อถือ และยังไม่มีระบบการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือด้วย บ้านเมืองจะเดินไปอย่างนี้ นี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วง ที่เราจะต้องตรวจสอบกันต่อไปว่าทำอย่างไรไม่ให้ประเทศนี้ นอกจากไม่เดินไปสู่ประชาธิปไตยแล้ว จะไม่เดินไปสู่ความเสียหายใหญ่หลวง หายนะทั้งหลายทั้งปวง ดังที่สมาชิกพรรคเพื่อไทย อภิปรายมา 2 วัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อกอินเดีย ทารกอายุ 15 วัน ถูกยัดหินเต็มปาก-ทากาวปิด ไม่ให้ร้อง ทิ้งข้างกองขยะ
- ศิษย์อาลัย พระครูพัชรธรรมรัตน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเรไรทอง มรณภาพ สิริอายุ 66 พรรษา 44
- ‘สีหศักดิ์’ เตรียมบรรยายสรุปผลประชุม UNGA สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ต่อคณะทูตพรุ่งนี้
- สุวัจน์ แถลงข่าว วิ่งการกุศล KU Run#5 หารายได้สมทบ สร้างคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล