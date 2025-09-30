สุทิน ชี้ 5 ข้อจำกัด รบ.เสียงข้างน้อย ห่วง 4 เดือนสูญเปล่า เย้ย MOA อาจมัดไม่อยู่ แก้รธน.ไม่ได้

‘สุทิน’ ชี้ 5 จำกัด ‘รัฐบาล’ เสียงข้างน้อย ห่วง 4 เดือนสูญเปล่า หวั่น ทำทางลัดแก้ปัญหาตัวเอง เย้ย สุดท้าย MOA อาจมัดไม่อยู่-แก้รธน.ไม่ได้
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ ในวันที่สอง
เวลา 17.45 น. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) อภิปรายว่า ตนดูนโยบายของรัฐบาลมาสองวัน ตนก็เอาใจช่วยให้รัฐบาลเขียนนโยบายที่สามารถตอบสนองพี่น้องประชาชนและสามารถทำได้ แต่เข้าใจว่าท่านถูกกดดันจาก MOA ท่านเขียนและไม่รู้จะเอาอย่างไรแน่ เมื่อฟังเพื่อนสมาชิกเขาก็พูดชัดว่าหลายอย่างมันทำไม่ได้ กฎหมายหลายฉบับเป็นปี แต่นี่ 4 เดือนไม่มีวันทำได้จนจะไม่เสียเวลาในการวิพากษ์นโยบายหลายข้อ แต่ตนจะขอแสดงความกังวลที่จะทำให้เป็น 4 เดือนที่ไม่สูญเปล่าคือ นอกจากนโยบายที่ทำไม่สอดคล้องกับเงื่อนเวลาแล้ว ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจแล้ว รัฐบาลเองก็อยู่ในสภาพที่มีข้อจำกัดเยอะมาก
นายสุทิน กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) บอกว่า รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเป็ดง่อย ซึ่งตนดูแล้วก็เห็นว่ามีเหตุผล ฉะนั้น ตนจะบอกกับนายกฯ และรัฐบาลว่าทำไมจึงบอกว่าท่านเป็นรัฐบาลเป็ดง่อย แต่ที่บอกไม่ได้จะให้เสียกำลังใจหรือท้อถอยแต่ท่านจะได้ตระหนักหรือเอาชนะคำว่าเป็ดง่อย ก้าวข้ามข้อจำกัด เร่งผลักดันนโยบาย ลบคำสบประมาทให้ได้ ที่ตนบอกว่ามีข้อจำกัดเยอะคือ 1.เรื่องของ MOA ซึ่งเป็นข้อจำกัดในเรื่องของเงื่อนเวลาให้ 4 เดือน ถือว่าใจร้ายมาก และตนไม่รู้ว่าเอาอะไรมาวัดทำไมจึงต้องเป็น 4 เดือน รัฐธรรมนูญก็จะไม่เสร็จ นโยบายอะไรก็จะทำไม่ได้ ฉะนั้น 4 เดือนนี้ตนรู้ว่านายกฯ กำลังรู้ซึ้งแล้วว่ามันคือทุกขลาภ นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดว่าการที่เลือกให้ท่านมานั้น เลือกท่านมาเพราะจะให้แก้รัฐธรรมนูญและยุบสภาฯ แต่เพื่อนสมาชิกที่มีบุญคุณกับท่านบางส่วนก็สับสนเรียกร้องให้ทำเยอะมากในพรรคเดียวกัน พวกหนึ่งบอกให้ทำสองอย่าง พวกหนึ่งเรียกร้องให้ทำเยอะ ตนจึงคิดว่านี่เป็นข้อจำกัดที่ท่านมี ท่านก็จะเหนื่อย
นายสุทิน กล่าวต่อว่า 2.นอกจากกำกับภารกิจ กำกับเวลาแล้ว ปัญหาคือท่านเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เลือกให้ท่านเป็นนายกฯ แล้วก็ไม่ได้ไปเป็นรัฐบาลกับท่าน ลอยแพให้ท่านเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ส่วนรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะมีปัญหาอะไรนั้น ขอให้ฟังตนแล้วจะได้รู้ว่านรกมีจริง 3.ท่านไม่ได้จัดงบเอง นโยบายที่ท่านเขียนมาเยอะว่าจะจัดทำนั่นทำนี่นั้นท่านไม่ได้จัดงบไว้ รัฐบาลก่อนทำ แน่นอนว่ายังโชคดีเพราะในงบฉบับนี้ยังมีเงินให้ท่านไปกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ประมาณแสนล้าน แต่งบฉบับนี้ก็เป็นงบที่พวกท่านโหวตคว่ำเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา แต่วันนี้ท่านกลับได้มาใช้จะกล้าใช้หรือไม่ ก็ต้องกล้าหาญหน่อย
นายสุทิน กล่าวอีกว่า 4.ความเชื่อมั่นความเชื่อถือของทั้งต่างชาติและในประเทศ เมื่อตอนฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านพูดก็น่าชื่นชมหลายอย่างมีความตั้งใจดีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนั้นแบบนี้ แต่ท่านลืมหรือไม่ว่าหากรัฐบาลได้รับความเชื่อถือจากต่างชาติ หรือไม่ได้รับความเชื่อมั่นทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ ท่านจะฝืดมาก โดยความเชื่อมั่นอันดับแรก คือวันที่ท่านเซ็น MOA เราจึงได้เห็นว่าความน่าเชื่อถือของเราลดลง ท่านต้องฝ่าฟันอย่างหนัก นอกจากนี้ สื่อต่างชาติยังทำให้ภาพพจน์ของนายกฯ เสียหายคือมีการพาดหัวข่าวว่าได้ราชาแห่งกัญชามาเป็นนายกฯ ซึ่งถือว่าเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น ร.อ.ธรรมนัส บอกว่าจะมีอะไรมาฟื้นฟูความน่าเชื่อถือ
นายสุทิน กล่าวต่อว่า หากภาพพจน์ของประเทศเป็นเช่นนี้นักท่องเที่ยวก็คงไม่มา ท่านจะแก้ไขภาพพจน์นี้อย่างไร แล้วจะใช้เวลา 4 เดือนอย่างไรให้เขามาลงทุนกับเรา อย่างไรก็ตาม ในประเทศก็ยังถือว่ามีอุปสรรค คือสังคมไทยเมื่อเห็นว่าท่านได้เป็นรัฐบาลแล้วเขาก็หวาดระแวง คือเขาหวาดระแวงว่าท่านจะเข้ามาทำคดีของท่าน เขาไม่ไว้วางใจและกลัวว่าท่านจะเข้ามาสร้างเครือข่ายกินรวบทั่วประเทศ เพราะท่านมีเครือข่ายส.ว. มีพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล เรื่องฮั้ว ส.ว. และเรื่องที่ดินเขากระโดงเป็นเรื่องที่สังคมจับตาและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก พวกตนจึงต้องให้ความสนใจ อีกทั้งสองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สังคมบีบให้พวกตนต้องอภิปราย
นายสุทิน กล่าวอีกว่า 5.ระยะเวลา 4 เดือนนี้จะทำให้ข้าราชการเกียร์ว่าง ข้าราชการเขาไม่กล้าออกเดินทางกับท่าน นโยบายบางอย่างก็ต้องเคลียร์ว่างก่อน เพราะยังไม่รู้ว่าใครจะมาขับเคลื่อนนโยบายภายในระยะเวลาที่จำกัด หากท่านไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการถือว่านรกเลย การเป็นรัฐบาลในช่วงระยะเวลาที่สั้น รัฐบาลพิเศษ วิกฤตเช่นนี้กับปัญหาประเทศที่รออยู่ข้างหน้าต้องเป็นรัฐบาลที่ฟลูพาวเวอร์ ท่านต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณแน่นอน ตนรู้เพราะเป็นตนตนก็ทำ แต่เมื่อท่านจะเปลี่ยนแปลงงบ แล้วท่านเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยผู้มีพระคุณท่านจะเอากับท่านหรือไม่
“วันดีก็ค้ำท่าน วันไม่ดีก็จิกท่าน ท่านก็จะเครียดและไม่กล้าผ่านงานสภาฯ นี่คือรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือไม่มีความกล้าหาญที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ฉะนั้น ผมจึงเห็นใจ ข้าราชการก็จะเกียร์ว่าง สภาฯ ก็จะจ้องจับผิดท่าน หากนำเรื่องเข้าสภา ถ้าไม่เห็นด้วย ท่านก็เดินไม่ได้ ท่านจะไม่มีความสามารถในระยะเวลาอันสั้น หากให้เวลาท่านสัก 1 ปี ผมคิดว่าท่านทำได้ ผมไม่ติดใจในฝีมือท่าน 4 เดือนเทวดาทำยังยาก อีกทั้งยังเป็น 4 เดือนที่ท่านมีข้อจำกัด เป็นเป็ดง่อยด้วย คนจึงระแวงต่อว่าหาก 4 เดือนทำเรื่องพัฒนาประเทศไม่ได้ แก้ปัญหาประเทศไม่ได้ แล้วเราจะทำอะไร ความดีใช้เวลาในการทำ แต่การทำลายใช้เวลาสั้นๆ ก็สามารถทำได้ สร้างเมืองต้องใช้เวลานาน ทำลายวินาทีเดียวก็ทำได้” นายสุทิน กล่าว
นายสุทิน กล่าวต่อว่า รัฐบาลวันนี้สังคมจับตาแล้วว่าหากท่านแก้ปัญหาประเทศและแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ท่านจะหันมาทำทางลัดที่ทุกคนระแวง 4 เดือนต่อจากนี้เพื่อ 4 ปีข้างหน้าก็จะเกิดการแก้ปัญหาตัวเอง ฉะนั้น ก็จะเข้าร่องที่ทุกคนระแวงคือท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีฮั้ว สว. เขากระโดง และสกายไนน์ ท่านจะเข้ามารีบแก้ปัญหาในส่วนนี้ ที่เขาคิดเช่นนี้เพราะทุกคนยุ่งเกี่ยวหมด จะเอามีดมาตัดมือตัวเองนั้นเขาไม่ทำหรอก อีกทั้งองค์ประกอบก็ครบคือเมื่อท่านตั้งรัฐบาลแล้วท่านก็ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มาจากไหน คนก็รู้
นายสุทิน กล่าวว่า นอกจากนี้ ท่านอาจจะเข้ามาโยกงบ หากเข้ามาโยกงบแล้วประชาชนได้ประโยชน์ก็อาจจะคุยกันได้ แต่หากยอดแล้วไปในทางที่ไม่ดีก็จะเกิดปัญหากับสภาฯ เกิดปัญหากับท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วใกล้จะเลือกตั้งข้างหน้าก็ต้องหาเสียง แต่จะหาเสียงด้วยสิ่งที่พอรับได้หรือไม่ ท่านต้องระวัง อีกอย่างที่เขากลัวคือท่านจะเข้ามาโยกย้ายผู้บริหาร โยกย้ายข้าราชการเพื่อการเลือกตั้ง โยกย้ายเพื่อเป็นพรรคเป็นพวก ท้ายที่สุดสิ่งที่เรากลัวก็คืออาจจะมีการเบี้ยว MOA กัน ถ้าเบี้ยวจริงสุดท้ายก็บัวแล้งน้ำ ไม่ได้อะไร โดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญ ผมต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝัน เมื่อพรรคน้องๆ เอาเรื่องรัฐธรรมนูญมาผูกมัดกับการตั้งนายกฯ ก็พอมองเห็นเจตนาดีอยู่ว่าเขาจะใช้โอกาสนี้มัด แต่เมื่อดูไปดูมาก็จะเห็นว่ามัดไม่อยู่และแก้ไม่ได้ด้วย สุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรเลยทั้งการแก้ปัญหาประเทศและรัฐธรรมนูญ
นายสุทิน กล่าวอีกว่า ที่ตนบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ เพราะท่านเขียนแบบไม่พูดเต็มปากเต็มคำ และเมื่อมีคนถามนายบวรศักดิ์ อุวรรณโน รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมายก็บอกว่าจะเริ่มนับหนึ่งตอนเลือกตั้งและให้มีการทำประชามติ ซึ่งเมื่อฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ห่างไกลความจริง หากวิ่ง 100 เมตร 4 ปีที่แล้วพวกโดนวิ่งมา 80 เมตรแล้ว มาหกล้มตอนที่ 81 แต่ใครทำให้หกล้มก็รู้กันอยู่ พอมาถึงสมัยนี้พวกตนก็วิ่งมาได้ 60 กว่าเมตรแล้ว แต่ที่จะทำกันต่อจากนี้ใน MOA นั้นแม้ประชามติผ่านเต็มที่ก็ได้แค่ 10 เมตร ฉะนั้น จึงคิดว่าท้ายที่สุดแล้ว MOA สิ่งที่คิดว่าจะได้มาคือรัฐธรรมนูญก็จะเหลวอีก อย่างไรก็ตาม การเคารพประชาชนเป็นเรื่องที่ดี แต่บางเรื่องประชาธิปไตยในเรือรบอาจจะไม่มีความลับ และเป็นข้อมูลที่ต้องจำกัด เราจะไม่เผยแพร่กันให้ชาวบ้านรู้ ถกเถียงกัน ดีเบตกัน แก้ไม่แก้ มีผลดี ผลเสียอย่างไร ในแง่ของด้านความมั่นคงถือว่าไม่ได้ ดังนั้น จึงขอฝากปัญหาภาคใต้ด้วย
“ท่านมีเจตนาดีแต่ 4 เดือนนี้ไม่เสร็จ สุดท้ายจะโทษใคร จริงๆ แล้วก็อยากโทษคนไปทำ MOA กันนั่นแหละ ทำไมใจร้ายให้แค่ 4 เดือน และตำหนินายกรัฐมนตรี ก็ไปรับกับเขาอย่างละม่อม ไม่ขอให้มากหน่อย หากพูดแบบนี้ก็จะย้อนว่าพรรคเพื่อไทย ก็ยอมรับเหมือนกัน แต่ผมบอกว่า 4 เดือน อย่าเอา แต่ขอให้ตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว ยุบสภาเลย ให้ได้รัฐบาลใหม่” นายสุทิน กล่าว