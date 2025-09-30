อนุทิน รับ สันติ-พัฒนา ร่วมภูมิใจไทย ปัดตอบปม ทักษิณ ขออภัยโทษ

‘อนุทิน’ รับ ‘สันติ-พัฒนา’ ร่วมภูมิใจไทย ปัดตอบกรณีทักษิณขออภัยโทษ
เมื่อเวลา 20.50 น. วันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ว่ามีเรื่องสั่งการทุกวัน
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย นายอนุทินกล่าวว่า สมัครแล้ว
เมื่อถามว่าจะมี ส.ส.ใน จ.เพชรบูรณ์ เข้ามาเพิ่มอีกหรือไม่ นายอนุทิน ปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า กลุ่มของนายสันติ จะมีมาเพิ่มหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็คุยกับนายสันติ และนายพัฒนา สองท่านนี้ไม่มีข้อจำกัดอะไร
ก่อนขึ้นรถผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรี ว่าได้เห็นหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว ก่อนขึ้นรถ โบกมือให้สื่อ และเดินทางออกจากอาคารรัฐสภาทันที