นายกฯ สั่งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือภัยพิบัติฯ เก็บสถิติ พื้นที่รับน้ำ จ่ายเยียวยาทั้งปี ลดความล่าช้า กำชับ มท.แก้หลักเกณฑ์เยียวยาปชช.ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ครอบคลุม
เมื่อเวลา 20.50 น.วันที่ 30 ก.ย.ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย มีข้อสังเกตนอกจากมีความห่วงใยหลังจากลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ประสบภาวะน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทราบว่า ในแต่ละปีประชาชนต่างจังหวัดจะต้องเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในเมือง โดยแต่ละปีจะมีการสำรวจและตั้งเงินเยียวยาเป็นรายครั้งไปจึงเกิดความล่าช้าจึงขอให้ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ศชภ.)จัดทำสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่รับน้ำ ได้รับการเยียวยาเป็นประจำในทุกปีเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า นายกฯ สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ครอบคลุม ครบถ้วน หลังจากที่ได้ร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากว่าหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือประชาชนยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน