ครม. ไฟเขียว ขยายเวลาประกาศพื้นที่มั่นคง 20 อำเภอ 4 จว.ชายแดนใต้ อีก 1 ปี 

ครม.เห็นชอบ ขยายเวลาประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงฯ 20 อำเภอ 4 จว.ชายแดนใต้ อีก 1 ปี 1 ต.ค.-วันที่ 30 ก.ย.2569
เมื่อเวลา 20.50 น.วันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราขอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอ ขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในเขตพื้นที่ อำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้งและอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอยะหริ่ง อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ อำเภอมายอ อำเภอแม่ลาน อำเภอปะนาเระ และอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง อำเภอกาบัง อำเภอกรงปินัง อำเภอยะหา และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 -วันที่ 30 กันยายน 2569
นอกจากนั้นเห็นชอบ ร่างประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ร่างประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบ ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
3.4 ร่างข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม พูดคุยกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งดำเนินการในเรื่อง ที่ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้มีการเปิดด่านให้เร็วขึ้นและปิดให้ช้าลง หากทำได้จะมีผลดีต่อเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย