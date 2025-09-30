อนุทิน ลงนามคำสั่ง มหาดไทยแบ่งงาน 3 รมช. เจ้าตัวคุมปกครอง-โยธาฯเอง

‘อนุทิน’ ลงนามคำสั่ง มหาดไทยแบ่งงาน 3 รมช.มท. เจ้าตัวคุมปกครอง-โยธาฯ เอง
เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ในฐานะ รมว.มหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2976/2568 ลงวันที่ 30 ก.ย. เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อแบ่งมอบภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และมอบหมาบให้ รมช.มหาดไทยทั้ง 3 คน กำกับดูแลส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้ประชาชนมีความสมบูรณ์พูนสุข อย่างทันโลก ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันท่วงที
โดย นายอนุทิน กำกับดูแล 1.สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 2.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3.กรมการปกครอง 4.กรมโยธาธิการและผังเมือง 5.การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตาม พ.ร.บ.การบริการราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 6.การไฟฟ้านครหลวง และ 7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย (มท.2) กำกับดูแล 1.กรมที่ดิน 2.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 3.การประปาส่วนภูมิภาค
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย (มท.3) กำกับดูแล 1.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. กรุงเทพมหานคร และ 3.การประปานครหลวง
น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย (มท.4) กำกับดูแล 1.กรมการพัฒนาชุมชน 2.องค์การตลาด และ 3.องค์การจัดการน้ำเสีย
