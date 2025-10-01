ขุนคลังลุยควิกบิ๊กวิน กู้ศก.ติดหล่ม ดึงจีดีพี Q4 โตเกิน 0.3% ลุยตั้ง AMC กดหนี้ครัวเรือนต่ำกว่า 87%
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ชี้แจงนโยบายด้านเศรษฐกิจต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า เปรียบเศรษฐกิจไทยเหมือนรถยนต์กำลังวิ่งลงเหว หากไม่ทำอะไร รุนแรงถึงขั้นดิ่งเหว สำหรับไตรมาสที่ 3 จีดีพี ประมาณ 1.7% ะลดลงเหลือ0.3% ในไตรมาสที่ 4 ใกล้ติดลบมาก เป้าหมายรัฐบาลทำให้จีดีพีไตรมาส 4 ดีกว่าที่คาดการณ์ 0.3% ลดหนี้ครัวเรือนลงจาก 87.4% ให้อยู่ต่ำกว่า 87% และเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงเม็ดเงินลงทุนจริงจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้ จะช่วยให้รถยนต์เศรษฐกิจไทยฟื้นจากหล่มได้ในระยะสั้น และเพิ่มขีดความสามารถในระยะยาว
นายเอกนิติ กล่าวต่อว่า มีกรอบเวลา 4 เดือน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวและกระจายประโยชน์ไปยังทุกพื้นที่ รวมถึงดูแลผู้ประกอบการรายย่อย และปากท้องประชาชน นโยบายนี้เรียกว่า Quick Win ซึ่งต้องทำ สั้น (Quick) ใหญ่ (Big) พอที่จะดันเศรษฐกิจ และให้ประชาชนได้รับประโยชน์ (Win) โดยการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 5 เสาหลัก ได้แก่ เสาแรกกระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยว เดินหน้ามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ เสาสอง ลดภาระหนี้ประชาชน แก้หนี้รายย่อยเพดานไม่เกิน 100,000 บาท เสาสาม เพิ่มสภาพคล่องให้ SMEs อัดสภาพคล่องเพดานรายละไม่เกิน 1,000,000 บาท จัดสินเชื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และมาตรการภาษีเฉพาะจุดเพื่อบรรเทาภาระธุรกิจ ตั้งเป้าให้ธุรกิจหมุนเวียนเงินสดได้จริง เสาสี่เพิ่มออมของประชาชน เสาห้า ลงทุนเพื่ออนาคต เร่งรีสกิล/อัพสกิลทักษะแรงงาน สนับสนุนอุตสาหกรรม New S-Curve อำนวยความสะดวกการลงทุนรูปแบบ “Fast Pass” สำหรับโครงการ BOI ผลักดันพลังงานสะอาด และปลดล็อกอุปสรรคการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ