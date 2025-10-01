ไชยชนก ปูด มีเสนอสินบนเดือน 40 ล้านแลกไม่ปราบแก๊งคอล พท.จี้เอาผิด ส่อละเว้น
เมื่อวันที่ 30 กันยายน การประชุมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ วันที่ 2 นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายตอนหนึ่งว่า การแต่งตั้งนายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดูแลโครงสร้างโทรคมนาคมสื่อสารของประเทศ ทั้งที่ถูกตั้งคำถามเรื่องประสบการณ์และศักยภาพ ขณะที่ตำแหน่งนี้ต้องการบุคคลที่ทำงานได้ทันทีเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกม ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง การแต่งตั้งเช่นนี้ไม่ใช่การยึดประโยชน์ประเทศเป็นหลัก แต่เป็นระบบอุปถัมภ์เพื่อพวกพ้องที่ไร้ความชอบธรรม ไม่ยึดประโยชน์ประเทศเป็นที่ตั้ง และคำถามเรื่องนิติธรรม
“ถ้าจะตั้งกันแบบนี้ แนะนำให้ตั้งกระทรวงบุรีรัมย์ไปเลยดีกว่า ขนาดทะเบียนบ้านนายกฯ ยังอยู่บุรีรัมย์ น่าจะย้ายทำเนียบไปตั้งตรงเขากระโดงให้ชัดเจนไปเลย เสี่ยเน เสี่ยหนูจะได้อยู่ด้วยกัน คู่กันไป ไม่ได้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ดี ตอนนี้พัฒนาไปเยอะ เพียงแต่คนบางคนไม่ควรใช้อำนาจเช่นนี้ เพราะประชาชนที่เสียภาษีไม่สบายใจ” นายก่อแก้วกล่าว
ขณะที่นายไชยชนกชี้แจงว่า ขอน้อมรับ ตามความจริงว่าเป็นรัฐมนตรีป้ายแดง ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารอย่างเป็นทางการในด้านการเมือง แต่ไม่ว่าจะทำหน้าที่ไหน ทำอย่างสุดความสามารถและเต็มกำลังเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม วันที่ตนก้าวมาสู่อุตสาหกรรมฟุตบอล ไม่มีประสบการณ์ ก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นฟันเฟืองที่ทำให้ยกระดับอุตสาหกรรมฟุตบอลมาเป็นแบบที่เป็นทุกวันนี้ วันที่ตนก้าวไปสู่อุตสาหกรรมอีสปอร์ต ไม่มีประสบการณ์ ก็พอเด็กไทยไปแชมป์โลก ในระยะเวลา 3 ปี และพัฒนาอุตสาหกรรมเช่นกัน
“วันนี้ผมก้าวมาสู่วงการการเมือง ก็ไม่มีประสบการณ์ แต่ก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยประเทศไทยให้พ้นจากภัยความมั่นคงของประเทศ ยอมรับว่าตั้งแต่เริ่มเข้ามายังไม่ทันได้แถลงนโยบาย มีหลายเรื่องที่ทำให้ผมสงสัยฝ่ายบริหาร ท่านพูดถึงเรื่องปราบคอลเซ็นเตอร์ อย่างมีความตั้งใจ ผมยังไม่ทันเข้ารับตำแหน่ง ทราบหรือไม่ว่ามีคนติดต่อมาหาผมไม่ใช่โดยตรง แต่ผ่านเพื่อนสมาชิกที่ทราบว่ารู้จักผม เสนอที่จะมอบเงินให้ผมเดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อไม่ให้จับเรื่องคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บไซต์ ทำให้สงสัยว่าประเพณีปฏิบัติของ รมว.ดีอี ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ผมปฏิเสธไปแล้ว และรวมไปถึงโครงการอื่นๆ ที่ผมต้องใช้เวลาในการศึกษาขึ้นเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะ แต่ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าถึงจะยังไม่มีประสบการณ์ความรู้ในการบริหารเพราะเป็นครั้งแรกผมจะทำทุกอย่างแบบถูกต้องตามกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญทุกอย่าง เพื่อความสุจริตใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติบ้านเมืองในเวลา 4 เดือนนี้อย่างแน่นอน” นายไชชนกกล่าว
นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีนายไชยชนก ถือเป็นเรื่องร้ายแรง มีแก๊งลวงโลกใช้สมาชิกสภามาเจรจาให้สินบนรัฐมนตรี นายไชยชนกอ้างว่าได้ปฏิเสธข้อเสนอไปแล้ว แต่เรื่องนี้จบแค่นี้ไม่ได้ นายไชยชนกในฐานะ รมว.ดีอีต้องใช้เวลาที่มีอยู่ 4 เดือนนี้ กระชากหน้ากากแก๊งคนชั่วเหล่านั้นมาดำเนินคดีให้ได้
“ผมยังจำวันที่ท่านสะอึกสะอื้น พูดในสภาว่าไม่ยอมรับกฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้ดี แต่วันนี้ท่านเล่าเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาติดสินบนด้วยอาการเรียบเฉย ไม่รู้ว่าสำหรับท่านถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาหรืออย่างไร หากรับรู้แล้ว ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ท่านจะกลายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องระวังประชาชนจะมองว่าเป็นรัฐมนตรีออกตัวแรง แต่ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ เหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาหรือไม่” นายดนุพรกล่าว