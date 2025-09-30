3 ต.ค. นายกฯควงบิ๊กเล็ก ลุยชายแดนอีสานใต้ ปัดไอเดียเมืองคู่แฝดบันเตียเมียนเจย

3 ต.ค.นายกฯควงบิ๊กเล็กลุยชายแดนอีสานใต้ ปัดไอเดียเมืองคู่แฝดบันเตียเมียนเจย
เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า จะลงพื้นที่ชายแดน 3 ตุลาคมนี้ พร้อมกับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม และฝ่ายปกครอง เพื่อแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน อยากให้ทหารได้ทำหน้าที่การป้องกันชายแดนได้อย่างเต็มที่ ฝ่ายปกครองจะได้ดูแลประชาชน เตรียมแผนการอพยพ เพราะหากมีความเป็นอันตรายขึ้นมา น่าจะทำได้คล่องตัวขึ้น เพราะเราเคยมีประสบการณ์เมื่อ 1 เดือนก่อน
เมื่อถามว่า ศูนย์อพยพมีความพร้อมแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ศูนย์อพยพอยู่ในจังหวัดเดิมๆ ไม่ได้ขยายวงไปไหน การจัดเตรียมสามารถทำได้โดยเร็ว กระทรวงมหาดไทยก็มีความพร้อมอยู่แล้ว เมื่อถามต่อว่า จะลงชายแดนกี่จังหวัด นายอนุทินกล่าวว่า จะไล่ไปเรื่อยๆ ทั้ง จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยจะเน้นไปในพื้นที่ที่ขัดแย้งสูง เพื่อไปให้ขวัญกำลังใจทหาร ส่วนจ.สระแก้ว จะลงพื้นที่สัปดาห์หน้า
เมื่อถามถึงกรณีมีการนำเสนอข่าวอาหารของทหารขาดแคลน นายอนุทินกล่าวว่า ถาม ผบ.ทบ. ได้รับคำยืนยันว่าไม่มีขาดแคลนแน่นอนไม่ได้กินแต่ปลากระป๋อง ไวไว เท่านั้น มีทั้งอาหารสดอาหารร้อน ผู้ใหญ่ของกองทัพ ยืนยันมาว่า ไม่มีเหตุเหล่านี้แน่นอน
นายอนุทิน กล่าวถึงแนวคิดพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เสนอแก้ปัญหาการรุกล้ำชายแดนที่จังหวัดสระแก้ว โดยจะทำเมืองคู่แฝดบ้านหนองจาน-บันเตียเมียนเจย ว่า ตอนนี้ยัง แต่จะเน้นการรักษาอธิปไตย รักษาดินแดนของประเทศไทย และจะดำเนินการตามกฎหมายให้เคร่งครัด เรื่องดังกล่าวถือเป็นแนวคิดหากมีการพูดคุยกันได้แล้ว แต่ตอนนี้ยังพูดคุยกันไม่ได้ ก็ยังไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้น