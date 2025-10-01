ธนาธร ย้อนถามอนุทิน ฉีก MOU 43-44 แล้วจะใช้กลไกใดเจรจากัมพูชา ย้ำอย่าโยนภาระปชช.

“ธนาธร” ชี้หาก “อนุทิน” อยากยกเลิก MOU43-44 ใช้มติ ครม.ฉีกได้ทันที ไม่ต้องโยนภาระให้ ปชช. ถามหากเจรจาใหม่ จะทำได้ดีกว่าเดิมหรือไม่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายธนาธร โลห์สุนทร ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย ฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา MOU43-44 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา สภาฯ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะทำประชามติการยกเลิก MOU 43-44 ว่า ประเด็นดังกล่าวมีความอ่อนไหว และมีรายละเอียดทางเทคนิคมาก เป็นเรื่องเชิงเทคนิคกฎหมาย และภูมิรัฐศาสตร์ หากไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอประชาชนทั่วไปอาจตัดสินจากอารมณ์ หรือข้อมูลไม่ครบ ทำให้ผลประชามติไม่สะท้อนผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศ
ทั้งนี้เหตุผลที่ไม่ควรทำประชามติยกเลิก MOU43-44 ไม่ใช่เรื่องที่ประชามติจะตอบได้ เพราะประชามติเป็นเพียงการถามใช่หรือไม่ใช่ แต่ประเด็นชายแดนและMOU ละเอียดอ่อน ซับซ้อน ต้องอาศัยกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจา และ MOU เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศข้อตกลงระหว่างรัฐ การยกเลิกฝ่ายเดียว อาจทำให้ไทยถูกมองว่าไม่รักษาสัญญา กระทบความน่าเชื่อถือในเวทีโลก
นายธนาธร กล่าวอีกว่า การยกเลิก MOU43-44 ยังเสี่ยงกระทบความมั่นคง เพราะการยกเลิกอาจสร้างความตึงเครียดชายแดน เพิ่มโอกาสเกิดความขัดแย้งทางทหารหรือเศรษฐกิจ ซึ่งเท่าที่ได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน และเจ้าหน้าที่ทหาร และกระทรวงการต่างประเทศ ก็ล้วนไม่อยากให้ยกเลิก แต่ตนอยากเสนอว่าควรใช้การเจรจาและปรับปรุง MOU ร่วมกัน มากกว่าการยกเลิกโดยตรง เพื่อรักษาผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หากรัฐบาลอยากยกเลิก หรือหากนายกฯ ระบุเจรจากันไม่จบก็ยกเลิกไปเลยนั้น ก็สามารถทำได้ทันที โดยผ่านมติคณะรัฐมนตรีได้ทันที โดยไม่ต้องผลักภาระไปให้กับประชาชนตัดสินใจ แต่ก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเมื่อไม่มี MOU43-44 แล้ว ข้อพิพาทตามแนวชายแดนจะหายไปหรือไม่ และไทยจะใช้กลไกใดเจรจา และหากต้องมีการทำกรอบเจรจากันใหม่ หรือ MOU ฉบับใหม่ ไทยจะทำข้อตกลงใหม่ได้ดีกว่าฉบับที่ยกเลิกไปหรือไม่